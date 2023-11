Johan Derksen walgt van besluit: 'Door dát te zeggen, ben je al een slechterik'

Johan Derksen snapt niets van het wegsturen van Jan Smit als voorzitter van FC Volendam. De zanger werd weggestuurd door de Raad van Commissarissen van de eredivisieclub en moet vertrekken, maar daar snappen ze bij Vandaag Inside niets van.

“FC Volendam. Dat is erger dan Peyton Place. Het is een verschrikking”, begon De Snor maandagavond in de talkshow. “Jan Smit heeft zijn hele hebben en houden erin gestoken. Er zit zelfs privégeld in, is er dag en nacht mee bezig en dat geldt voor meer mensen daar. Maar hij is de beste PR-man die je je kunt wensen”, vervolgde Derksen, die ook kritisch was op de uitingen van de RvC over Keje Molenaar. “Ze zeggen dan: 'Als wij de waarheid over Keje Molenaar naar buiten brengen, dan gooien we hem voor de bus. Dat doen we niet.' Door dát te zeggen, ben je al een slechterik."

Artikel gaat verder onder video

Tafelgenoot Valentijn Driessen snapt er eveneens weinig van. “Als je ziet wat hij heeft bereikt bij FC Volendam: ze zijn gewoon gepromoveerd. Het stadion zit vol. Ze zijn bezig met een nieuw stadion. Ze zijn in de Eredivisie gebleven. Wat wil je nog meer?”, vraagt Driessen zich hardop af over Smit, wiens vertrek donderdag officieel bevestigd moet worden. “Er komt een dorpsoproer. Dat kan bijna niet anders.”

Smit behoorde bijna tien jaar tot het bestuur van FC Volendam. Hij werd in december 2013 verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen de club. In de zomer van vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter. Een paar maanden ervoor had FC Volendam zich als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie verzekerd van promotie naar de Eredivisie. Na de veertiende plaats in het afgelopen seizoen vindt de club uit het vissersdorp zich momenteel terug op de voorlaatste plaats.

Algemeen Dagblad-journalist Nik Kok denkt dat er nog wel meer gaat gebeuren bij FC Volendam. "Of na Smit ook Team Jonk gaat verdwijnen bij de club, is vooralsnog de vraag", schrijft hij over de situatie. "De club wilde dat gisteren zelf nog niet bevestigen. Het ontslag van Smit lijkt hoe dan ook gevolgen te hebben voor ook het sportieve kader van de club. De huidige trainer van FC Volendam, Matthias Kohler, is een protegé van Jonk, die hem afgelopen zomer tot ieders verrassing zelf naar voren schoof. Kohler was daarvoor de assistent van Jonk, die nu zelf technisch manager is. Die zet lijkt tot nu toe niet goed uit te pakken. In de eredivisie staat Volendam voorlaatste. Kohler is met zijn 32 jaar veruit de jongste trainer in de eredivisie, hij was nog eerder hoofdtrainer van een seniorenteam."