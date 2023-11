Kylian Mbappé baalt: mooiste assist van het jaar gaat niet door

Paris Saint-Germain won vrijdagavond met 3-0 van Montpellier, maar het mooiste moment van de wedstrijd werd de Ligue 1-koploper ontnomen. Een wonderschone assist van vond geen doorgang omdat hij nipt buitenspel stond.

In de tweede minuut van de blessuretijd, toen de eindstand al bereikt was, verstuurde Ousmane Dembélé een hoge bal richting Mbappé, over de verdediging heen. Mbappé verlengde de bal in de lucht met de hak, waarmee hij invaller Gonçalo Ramos in staat stelde binnen te koppen. Uit de beelden bleek echter dat Mbappé in buitenspelpositie was bediend.

Artikel gaat verder onder video

Het werd zodoende niet 4-0, maar het bleef bij 3-0. Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery en Vitinha maakten de doelpunten voor PSG, dat met 24 punten uit 11 wedstrijden aan de leiding gaat in Frankrijk. OGC Nice heeft 22 punten uit 10 duels en kan PSG zondag voorbij, door thuis van Stade Rennais te winnen.