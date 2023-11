Na terugkeer van Memphis op het trainingsveld krijgt Koeman opnieuw heugelijk nieuws

FC Barcelona is maandagavond met goed nieuws over naar buiten getreden. De middenvelder is na zijn blessure weer teruggekeerd op het trainingsveld bij de Catalanen en zal spoedig zijn rentree maken voor de ploeg van Xavi.

Net als Memphis Depay raakte ook De Jong eind september geblesseerd. De middenvelder van FC Barcelona liep een pittige enkelblessure op, waar hij de nodige tijd voor nodig had om volledig van te herstellen. Daardoor moest de 26-jarige middenvelder twee interlandperiodes laten schieten, maar hij staat inmiddels weer op het trainingsveld bij FC Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

"Kijk eens wie terug is", schrijft FC Barcelona maandagavond op X, waarbij een foto van De Jong in trainingspak van de Catalaanse club te zien is. De in Gorinchem geboren voetballer is sinds 23 september uitgeschakeld, maar kan na de interlandperiode weer zijn rentree gaan maken. Mogelijk zit De Jong komend weekend weer bij de selectie, wanneer FC Barcelona het opneemt tegen Rayo Vallecano.