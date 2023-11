'Niet Pablo Torre of Thiago, maar deze middenvelder staat bovenaan het lijstje van Barça-trainer Xavi'

Mocht FC Barcelona in januari de transfermarkt opgaan om een vervanger voor de zwaar geblesseerde Gavi aan te trekken, dan weet trainer Xavi Hernández wel wie er moet komen. De regerend kampioen van Spanje werd eerder deze week al in verband gebracht met een terugkeer van Thiago Alcantara en Pablo Torre, maar volgens Sport staat bovenaan het lijstje van Xavi. De Argentijn staat momenteel onder contract bij Tottenham Hotspur, maar kwam voor die club dit seizoen pas vier keer in actie.

FC Barcelona hoopte met frisse moed toe te kunnen werken naar het laatste blok van dit kalenderjaar, maar daarvan is door de zware blessure voor Gavi geen sprake van. De middenvelder had afgelopen zondag een basisplaats bij de Spaanse nationale ploeg in de thuiswedstrijd tegen Georgië, maar moest zich al na een halfuur noodgedwongen laten vervangen. Tijdens de wedstrijd waren de berichten al niet hoopgevend en de medische testen van maandag wezen uit dat Gavi de kruisband van zijn rechterknie volledig heeft afgescheurd én meniscusschade heeft opgelopen. Daardoor staat hij naar alle waarschijnlijkheid de rest van het seizoen aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

De maandenlange absentie van Gavi is een nieuwe tik voor FC Barcelona. De regerend kampioen van Spanje wordt dit seizoen sowieso al flink geplaagd door blessureleed. Vooral op het middenveld heeft Xavi al meermaals moeten puzzelen. Pedri stond langdurig aan de kant en Frenkie de Jong kwam ook al twee maanden niet in actie. Xavi heeft weliswaar nog de beschikking over Oriol Romeu, Ilkay Gündogan en Fermín López, maar het heeft er alle schijn van dat FC Barcelona in de winterstop desondanks een nieuwe middenvelder gaat halen. Na het eerder terughalen van Torre - dit seizoen door Barça gehuurd aan Girona - én een rentree van Thiago wordt nu dus ook Lo Celso genoemd als optie.

Volgens Sport houdt FC Barcelona de Argentijn al een tijdje nadrukkelijk in de gaten en stond hij afgelopen zomer nog op het punt om op huurbasis de overstap te maken naar Catalonië, maar zover kwam het niet. Misschien komt het er in de winterstop wél van. Lo Celso heeft dit seizoen vooralsnog weinig in de melk te brokkelen bij Tottenham Hotspur. De linkspoot - die het WK in Qatar moest missen wegens een blessure - verscheen pas 83 minuten binnen de lijnen. Sport schrijft dat Lo Celso het profiel heeft waar Xavi naar op zoek is en dat de speler zelf niet onwelwillend tegenover een rentree in Spanje staat. Lo Celso droeg eerder al het shirt van Real Betis en Villarreal. Hij heeft bij Tottenham Hotspur nog een contract tot medio 2025.