PSV wil toeslaan en transferdoelwit wegkapen voor de neus van treuzelend Ajax

PSV heeft interesse in Venezolaanse talent David Martínez, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De zeventienjarige vleugelaanvaller werd recentelijk ook in verband gebracht met Ajax, maar PSV lijkt serieuzer in de markt.

Martínez wordt in zijn vaderland beschouwd als een van de grootste talenten die er momenteel rondloopt. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam de jonge buitenspeler inmiddels al 38 keer uit voor zijn club Monagas. In die wedstrijden kwam hij zes keer tot scoren.

Artikel gaat verder onder video

Ook Fernando Batista, de bondscoach van Venezuela, ziet het overduidelijk in Martínez zitten: in juni liet hij hem in een oefenduel met Guatemala (0-1 winst) debuteren in de nationale ploeg met de leeftijd van 17 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

In september werd duidelijk dat Martínez mogelijk naar Ajax zou komen, maar eerder deze maand schreef Voetbal International dat ‘de boel stil is komen te liggen’. Na het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat wordt er momenteel geen werk gemaakt van de transfer. Niemand neemt een beslissing over de zeventienjarige aanvaller, zo klonk het.