Van der Meijde komt met nieuwtje over Steijn: 'Die kun je afschrijven'

De naam van Maurice Steijn werd zondagavond bij Dit was het Weekend in één adem genoemd met de vacature bij Vitesse na het ontslag van Phillip Cocu. De bij Ajax vertrokken oefenmeester zou goed kunnen werken met minder materiaal. Bovendien flikte hij eerder een soortgelijk kunstje bij Sparta Rotterdam, waar hij knap handhaafde. Volgens Andy van der Meijde is hij echter absoluut niet in beeld.

“Dat is niet waar”, zei de voormalig voetballer maandagavond bij de voetbaltalkshow Veronica Offside. “Ik weet niet wie er wel in beeld is, maar Steijn is niet beeld. Die kun je afschrijven. Die weet daar niets van.” Het was een opmerkelijke claim, omdat vlak daarvoor Van der Meijde nog zei dat hij geen recentelijk contact had gehad met Steijn. Dat blijkt mogelijk toch anders te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Ook de naam van Theo Janssen viel in de talkshow, maar de oud-middenvelder beschikt niet over de juiste papieren, gaf presentator Wilfred Genee aan. “Het moet wel heel triest zijn bij die club, wil je als trainer na elf wedstrijden zelf stoppen”, merkte Wim Kieft op. Vooralsnog heeft Vitesse Chris van der Weerden, Theo Janssen en Raimond van der Gouw doorgeschoven om de honneurs waar te nemen, terwijl Edward Sturing op pole position lijkt te liggen voor de vacature.

Bekijk in onderstaande video het fragment waarin Andy van der Meijde een update geeft over de situatie van Maurice Steijn.