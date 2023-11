Van Wolfswinkel neemt het op voor bekritiseerde Kramer: 'Ik vind dat niet normaal'

neemt het in een interview met FCUpdate op voor zijn RKC Waalwijk-collega . Laatstgenoemde kreeg bakken kritiek te verstouwen vanwege de manier waarop hij eerder dit seizoen een treffer tegen AZ vierde, maar Van Wolfswinkel belicht de andere kant van de zaak: "Ik vind het niet normaal."

In augustus benutte Kramer een strafschop in het thuisduel van zijn werkgever met AZ, waarna hij naar het uitvak sprintte en een aantal bewegingen voor zijn geslachtsdeel maakte. Het kwam hem direct op kritiek van ESPN-analist Gertjan Verbeek te staan: Het is gewoon bij het belachelijke af. Je provoceert een tegenstander, waarom? Moet die wedstrijd dan weer gestaakt worden? Ik vind het stuitend van Kramer. Je hebt een voorbeeldfunctie, stop er nou eens mee. Twee maanden later noemde de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen en AZ de RKC-spits in gesprek met FCUpdate als de speler in de Eredivisie waaraan hij zich het meest ergert.

Kramer zelf legde na afloop niet heel geloofwaardig uit dat hij met zijn gebaren een champagnefles had willen uitbeelden. Toen hij erop gewezen werd dat het er vanaf de tribunes toch echt heel anders had uitgezien, kwam hij toch met een andere verklaring voor zijn gedrag: "Ik snap het, maar weet je ook wat wij allemaal te horen krijgen van de supporters?", aldus Kramer.

Van Wolfswinkel is het daar in gesprek met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin mee eens: "Ik vind het niet normaal, ik vind het geen normaal gedrag wat supporters roepen", stelt de Twente-spits. "Ik vind niet dat omdat iemand een voetballer is dat iedereen alles tegen je mag zeggen. Als jij op straat loopt spreek je toch ook niet iedereen aan om je mening te geven, maar omdat diegene op tv komt of voetbalt mag dat ineens wel? Ik vind het raar, het is zo gegroeid en dat ga je waarschijnlijk niet wegkrijgen. Maar ik hoop dat er meer positiviteit komt in plaats van al dat negatieve dat bij iedereen rondgaat", besluit Van Wolfswinkel het onderwerp.

