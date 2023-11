Waanzinnige bekerstunt: Bayern München verliest van nummer vijftien van de 3. Liga

Een enorme sensatie in de strijd om de DFB-Pokal. Bayern München is woensdagavond uitgeschakeld door 1. FC Saarbrücken, de nummer vijftien van het derde niveau van Duitsland (!). Het winnende doelpunt viel in de zesde minuut van de blessuretijd.

Voor Bayern leek er aanvankelijk niets aan de hand. In de zestiende minuut opende Thomas Müller de score voor de bezoekers, die tien minuten later wel een klap te verwerken kregen met het uitvallen van Matthijs de Ligt. In de eerste minuut van de blessuretijd maakte Patrick Sontheimer de 1-1, waardoor de spanning weer terug was.

Bayern zocht in de tweede helft naar het winnende doelpunt en had veel meer balbezit en doelpogingen. Toch bleef het aantal grote kansen beperkt. In de tegenaanval sloeg Saarbrücken tot verrassing van alles en iedereen toe via Marcel Gaus, waardoor Bayern al in de tweede ronde is uitgeschakeld. De grootmacht won de beker in 2020 voor het laatst.

Bayrn speelde met de nodige grote namen: zo hadden Manuel Neuer, De Ligt, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leroy Sané en Müller allemaal een basisplaats. Verder vielen onder meer Kingsley Coman, Serge Gnabry en Jamal Musiala in, maar ook zij konden het tij niet keren.