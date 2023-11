Weghorst snapt Dallinga niet: 'Heel dom dat hij dat zegt'

leek bij zijn debuut namens het Nederlands elftal direct te scoren in de interland tegen Gibraltar (0-6). De aanvaller was met zijn hoofd dichtbij een voorzet van , maar in plaats van juichend weg te lopen, was de spits direct eerlijk: hij knikte ‘nee’ en liet de treffer aan de Liverpool-speler.

Heel vriendelijk van Dallinga, maar collega-aanvaller Wout Weghorst had het vermoedelijk totaal anders gedaan. Direct na het duel was er contact tussen Weghorst en doelpuntenmaker Gakpo, dat vastgelegd werd door de camera van Ziggo Sport.

“Hij zegt dat hij hem niet raakte, dus dan is hij van mij”, glimlachte Gakpo richting zijn collega-international. “Dat is heel dom dat hij dat zegt”, lachte Weghorst op het veld. Weghorst speelde zelf een helft, maar kwam ook niet tot scoren. Calvin Stengs (3x), Gakpo, Teun Koopmeiners en Mats Wieffer kwamen op het scoreformulier tegen Gibraltar.

“Als ik de bal een beetje had geraakt, dan had ik de goal wel geclaimd”, verzekerde Dallinga na zijn eerste interland over de voorzet van Gakpo. Maar omdat hij de bal zelfs niet met een haartje schampte, besloot hij om direct eerlijk te zijn dat hij de bal niet raakte.