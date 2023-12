Club Brugge ziedend na afgekeurde goal: 'Grootste VAR-blunder in de geschiedenis van het Belgische voetbal'

Club Brugge kroonde zich in 2020, 2021 én 2022 tot kampioen van België, maar na de vierde plaats in het afgelopen seizoen heeft het in de huidige jaargang opnieuw weinig in de melk te brokkelen. Club Brugge kwam zondagmiddag op bezoek bij KV Mechelen niet verder dan een 0-0 gelijkspel en vindt zichzelf daardoor terug op de zesde plaats. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd, want bij Blauw-Zwart is men woedend over het optreden van de arbitrage en vooral de VAR.

Na een moeizame periode had Club Brugge de smaak de afgelopen weken weer te pakken. De ploeg van trainer Ronny Deila boekte in de groepsfase van de Conference League een 0-5 overwinning bij Besiktas, versloeg Standard met 2-0 en verzekerde zich afgelopen woensdag dankzij een 4-0 zege op Zulte-Waregem van een plek bij de laatste acht in het bekertoernooi. Club Brugge was er alles aan gelegen die reeks een goed vervolg te geven op bezoek bij KV Mechelen, maar kwam daar dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Club Brugge wist in de uitwedstrijd tegen de nummer tien van de Jupiler Pro League weliswaar tweemaal te scoren, maar beide doelpunten werden afgekeurd. De eerste, van Hans Vanaken op aangeven van Casper Nielsen, omdat de bal de achterlijn al gepasseerd was. Het tweede doelpunt, een rake kopbal van Thiago, ging niet door vanwege buitenspel. Zo beoordeelde de grensrechter althans. Uit de herhaling valt echter niet op te maken dat Thiago daadwerkelijk buitenspel stond. Dan grijpt de VAR toch in? Dat ben je inderdaad geneigd te denken, maar dat was niet het geval. Het besluit van de assistent-scheidsrechter bleef staan en Club Brugge moest zodoende genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel.

Deila heeft er geen goed woord voor over. “Waar was de lijn? Als we zelfs de VAR niet meer kunnen vertrouwen, hebben we écht een probleem”, wordt de oefenmeester geciteerd door Het Nieuwsblad. “Ik heb de beelden van de goal gezien: volgens mij is dat gewoon een geldig doelpunt. Dit is heel jammer voor ons. En het kost ons punten.” Club Brugge had een overwinning goed kunnen gebruiken. De nummers één tot en met zes kwalificeren zich voor de kampioenschapsronde en Club Brugge bezet momenteel weliswaar de zesde plaats, maar de voorsprong op stadsgenoot Cercle is slechts twee punten. Doelman Simon Mignolet is van mening dat zijn ploeg bestolen is. “Mijn mening over die goal? Dat het gewoon een geldig doelpunt was. Maar we kunnen nu eenmaal niet veel doen. Ja, we zijn ontgoocheld. Want we spelen een goede wedstrijd maar worden nu niet beloond.”

Op X spreken supporters van Club Brugge eveneens hun verbazing uit over de afgekeurde treffer. “Zelfs met de lijnen op het veld kan je al direct zien dat dit nooit buitenspel is, vraag me af wat die drie pipos van de VAR daar zitten te doen”, schrijft iemand. “Deze is echt schandalig. Dat de VAR dit in tien seconden analyseert is denk ik de grootste VAR-blunder ooit in het Belgische voetbal”, leest het ook.