Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet man in vorm teleurstellen in Alkmaar

PSV-aanvaller zal in de uitwedstrijd tegen AZ genoegen moeten nemen met een reserverol. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Belg is de laatste weken uitstekend op dreef en was afgelopen dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal nog trefzeker, maar moet in Alkmaar naar verluidt voor zich dulden.

Zondagavond zal blijken welke spelers Peter Bosz daadwerkelijk tot zijn beschikking heeft, maar het lijkt erop dat hij in Alkmaar weer een beroep kan doen op Jerdy Schouten, Joey Veerman én Hirving Lozano. Laatstgenoemde viel onlangs in de gedenkwaardige uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League geblesseerd uit. PSV vreesde de Mexicaan lang kwijt te zijn, maar gelukkig voor de Eindhovenaren en de speler zelf bleek de schade mee te vallen. Bosz vertelde vrijdag dat Lozano weer volledig had meegetraind.

Artikel gaat verder onder video

De zomeraanwinst lijkt op bezoek bij AZ dus zijn rentree te kunnen maken, al zal dat vermoedelijk niet gaan gebeuren als basisspeler. Het AD verwacht dat Bosz op de linksbuitenpositie kiest voor Tillman. De international van de Verenigde Staten was dinsdagavond tegen Arsenal een van en misschien wel dé grote uitblinker bij PSV. Tillman strooide met passes en kreeg zowel tijdens als na afloop veel complimenten voor zijn optreden. Bosz lijkt hem dus te belonen met een nieuwe basisplaats. Vertessen keert daarentegen terug op de bank. De Belg was vooral in de afgelopen Champions League-wedstrijden erg belangrijk voor PSV.

Dat Vertessen in Alkmaar mogelijk ‘gewoon’ weer op de bank begint, heeft uiteraard ook te maken met de terugkeer van Schouten en Veerman. Beiden ontbraken tegen Arsenal, maar worden zondagavond weer aan de aftrap verwacht. Bosz lijkt geen verrassingen in petto te hebben. Dat betekent dat Walter Benítez het doel verdedigt en de achterhoede wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Veerman en Schouten worden op het middenveld vergezeld door Guus Til, die dus de voorkeur lijkt te krijgen boven Ismael Saibari. Voorin moeten Johan Bakayoko en Luuk de Jong samen met Tillman voor de doelpunten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.