Feyenoord krijgt dubbel goed nieuws uit de ziekenboeg

Feyenoord kan in de laatste groepswedstrijd van de Champions League weer beschikken over en . Het duo ontbrak afgelopen Eredivisie-speelronde nog tegen FC Volendam, maar is voldoende hersteld om speeltijd te maken tegen Celtic woensdagavond.

Dat blijkt uit de wedstrijdselectie van Feyenoord die dinsdagochtend op de clubsite verscheen. Hartman kwam in de kraker tegen PSV in botsing met Jordan Teze en moest halverwege worden gewisseld. Zodoende moest hij het duel met FC Volendam missen. Stengs was in de met 1-2 gewonnen wedstrijd afwezig vanwege een voetblessure.

Beide voetballers kunnen woensdagavond in Glasgow, waar Feyenoord de laatste wedstrijd in het miljardenbal speelt van dit seizoen, wel weer in actie komen namens de formatie van Arne Slot. Sportief gezien is Feyenoord verzekerd van de derde plaats en kan het niet meer stijgen, desondanks staat er nog genoeg om het spel om voor te spelen voor de Rotterdammers.

Dat moet het wel doen zonder Bart Nieuwkoop en Alireza Jahanbakhsh: zij ontbreken vanwege blessures in de wedstrijdselectie. "Dat een resultaat tegen Celtic nog geld oplevert, is mij door een aantal mensen binnen de club al een paar keer verteld'', blikte Slot vooruit bij het Algemeen Dagblad. "Maar wat voor mij heel erg speelt: we hebben Feyenoord op een geweldige manier gepresenteerd op Champions League- niveau. Niet alleen voor de supporters van Feyenoord, maar ook voor de mensen die misschien nooit naar Feyenoord keken en nu misschien dachten: oké, het is vanavond Champions League, laten we eens een keer kijken. En dat die mensen dan misschien zeiden 'jeetje, wat een voetbal'. Dat is niet beperkt gebleven tot Nederland. Hoe wij ons hebben gepresenteerd is Europa doorgegaan."

Wedstrijdselectie Feyenoord: Justin Bijlow Timon Wellenreuther Kostas Lamprou Thomas Beelen Lutsharel Geertruida Quilindschy Hartman Ramiz Zerrouki Quinten Timber Ayase Ueda Calvin Stengs Javairo Dilrosun Igor Paixão Marcos Lopez Thomas van den Belt Luka Ivanušec Gernot Trauner Yankuba Minteh Mats Wieffer Gjivai Zechiёl Leo Sauer Antoni Milambo Santiago Gimenz Ondřej Lingr Dávid Hancko