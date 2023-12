Feyenoorder in verband gebracht met Real Madrid: 'Hij zou daar zeker wel passen'

Theo Janssen voorziet een grote toekomst voor . De analist vertelt in de voorbeschouwing van de Champions League-wedstrijd tussen Celtic en Feyenoord op RTL 7 dat hij denkt dat Hartman de potentie heeft om Real Madrid te halen.

“Als je kijkt naar de types die daar gespeeld hebben in het verleden... Marcelo. Ga zo maar door. Royston Drenthe heeft er gespeeld. Ik denk dat Hartman daar wel zou passen”, zegt de oud-middenvelder van Vitesse. “Een aanvallende back en hij is goed in de duels. Ik vind hem een speler met extra kwaliteiten”, gaat Janssen verder.

Artikel gaat verder onder video

“Dan is het de vraag of een club bij hem uitkomt. Ze kunnen iedereen kiezen. Ik denk dat Hartman daar zeker zou passen”, sluit Janssen af. Giovanni van Bronckhorst is het eens met zijn collega-analist. “Hij is heel aanvallend, maar ik vind hem ook verdedigend sterk. Fel, altijd kort op zijn man, en aanvallend maakt hij het verschil”, zegt de voormalig trainer van Feyenoord en Rangers FC.

Hartman maakt er geen geheim van dat hij Real Madrid een mooie club vindt. “Ik zou het prachtig vinden om Real Madrid te loten. En dan het liefst twee ploegen die in ieder geval op papier makkelijker zijn dan Real Madrid, haha”, sprak hij voorafgaand aan de Champions League-groepsloting. Tegenover RTL liet Hartman zich opnieuw uit over Real. “De grootste club ter wereld. Het is ambitieus, maar niet onmogelijk”, zei de Feyenoord-linksback.