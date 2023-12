KNVB bevestigt eerste oefentegenstanders van Oranje in aanloop naar EK in Duitsland

Het hing al een paar weken in de lucht, maar de KNVB heeft nu ook officieel aangekondigd dat het Nederlands elftal in de aanloop naar het EK van komende zomer in ieder geval gaat oefenen tegen Schotland en Duitsland. De ontmoeting met Schotland staat voor 22 maart op het programma en een paar dagen later is de gastheer van het eindtoernooi de tegenstander.

Door de ontwikkelingen in de Eredivisie en de andere Europese competities zou je het haast vergeten, maar ruim een week geleden is er geloot voor de groepsfase van het EK. Oranje werd tijdens de loting gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en een van de winnaars uit de play-offs. Dat betekende tegelijkertijd dat de formatie van Ronald Koeman kon gaan oefenen tegen Duitsland. De bondscoach had tijdens de vorige interlandperiode al verklapt dat zijn ploeg zich in de aanloop naar het EK mogelijk zou gaan meten met de Duitsers, maar dat hing toen nog van een aantal factoren af.

Artikel gaat verder onder video

De KNVB bevestigt maandag dat Duitsland inderdaad een van de sparringpartners is van Oranje ter voorbereiding op het EK van komende zomer. Het treffen met Duitsland wordt gespeeld op 26 maart in de Frankfurter Arena. De aftrap is om 20.45 uur. Een paar dagen eerder is Schotland de tegenstander van het Nederlands elftal. Waar en hoe laat de ontmoeting tussen Nederland en Schotland - dat in de groepsfase van het EK een van de tegenstanders is van Duitsland - wordt gespeeld, is nog niet bekend. Oranje oefende twee jaar geleden in de aanloop naar EURO 2021 - dat wegens corona een jaar later werd gespeeld - ook al tegen de Schotten. In het Portugese Faro eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel.

Schotland en Duitsland zijn overigens niet de laatste tegenstanders van Oranje voordat het EK van start gaat. De KNVB meldt dat in juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld. Daarvoor geldt dat ‘in een later stadium de details worden bekendgemaakt’.