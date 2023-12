Legia-supporters houden ook huis in Birmingham: 40 arrestaties na geweldsexplosie voor duel met Aston Villa

De supporters van Legia Warschau hebben zich na de rellen in Alkmaar van eerder dit seizoen ook in Engeland niet bepaald van hun beste kant laten zien. Rond het uitduel in de Conference League met Aston Villa van afgelopen donderdag, dat door de Poolse club met 2-1 werd verloren, zijn 40 meegereisde supporters opgepakt na wat door de lokale politie wordt omschreven als 'een vreselijke en gewelddadige openbare ordeverstoring'.

In Alkmaar ging het helemaal mis nadat AZ in oktober met 1-0 won van de Poolse topclub. Niet alleen de supporters hielden huis, zelfs twee spelers werden gearresteerd op verdenking van mishandeling van een veiligheidscoördinator van AZ. De lokale autoriteiten in Birmingham waren dan ook beducht voor de komst van Legia, waardoor op voorhand werd besloten het aantal tickets dat fans van die club mocht afnemen drastisch werd verkleind.

Toch ging het donderdag ook in Birmingham helemaal mis. In totaal zijn 45 personen gearresteerd, zo meldt de BBC, waarvan er 40 de Poolse nationaliteit hebben. Supporters van Aston Villa vertellen aan de Britse omroep dat reeds voor de wedstrijd 'de hel losbarstte', bij rellen tussen de politie en de uitsupporters raakten vijf agenten gewond. Er zou onder meer met vuurwerk zijn gegooid. Van de gearresteerden worden twee vervolgd voor geweld tegen de politie, waarvan eentje ook een mes op zak gehad zou hebben.

Zwartepieten

Officials van Aston Villa hebben een klacht bij de UEFA ingediend tegen die van Legia Warschau vanwege een 'volledig gebrek aan coöperatie' om rellen te voorkomen. De Polen wassen hun handen echter in onschuld en houden vol 'continue communicatie' met de Engelsen, de UEFA én de lokale politie te hebben onderhouden, zodat 'noodzakelijke maatregelen' konden worden genomen om de veiligheid in en rond het stadion te garanderen. Daarbij krijgen zelfs de politie en Aston Villa de zwartepiet toegespeeld: "Door onze constructieve feedback te negeren is de thuisclub volledig verantwoordelijk voor de situatie", wordt een woordvoerder geciteerd.

Geen uitsupporters

AZ gaat op donderdag 14 december in de laatste speelronde van de Conference League op bezoek in Polen. Bij een overwinning is de ploeg van Pascal Jansen zeker van de tweede plek en dus overwintering in het derde Europese clubtoernooi. Bij elk ander resultaat trekken de Polen aan het langste eind. Uit angst voor nieuwe ongeregeldheden is eerder al besloten dat er geen fans uit Alkmaar mee zullen reizen om hun club bij te staan in de strijd om overwintering.