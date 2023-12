Mike Verweij: ‘Hij is in níets een Ajax-speler, maar hij is wel heel bruikbaar’

is momenteel één van de blikvangers van Ajax. De spits kende een moeizame start in Amsterdam, maar lijkt inmiddels wat beter in vorm te komen. Tegen AEK Athene was de Engelsman belangrijk met twee doelpunten. Mike Verweij valt wat op aan de van Middlesbrough overgekomen spits.

De Ajax-clubwatcher van De Telegraaf noemde Akpom een ‘cultheld’ en ‘publiekslieveling’. “Het is een feit: hij is in níks een Ajax-spits. Maar hij is wel heel bruikbaar”, vertelt Verweij bij Kick-off. De Ajacied maakte in de Europa League-wedstrijd tegen AEK de 1-0 en de 3-1. “Maar daarvoor had hij wel de hulp van de keeper nodig”, zag Verweij.

“Ik denk dat hij uiteindelijk wel een nuttige speler voor Ajax kan zijn, maar hij is natuurlijk niet de échte Ajax-spits”, gaat hij verder. Akpom viel ook op door de grote missers die hij produceerde tegen de Grieken. De 28-jarige aanvaller ging liefst drie keer alleen af op AEK-keeper Giorgos Athanasiadis, maar faalde hopeloos.

“Als je ziet dat hij teveel tijd heeft om na te denken, krijgt hij het moeilijk. Hij is een speler die de bal in de box voor zijn voeten moet krijgen. Of op zijn hoofd. Als hij te lang gaat nadenken, gaat het mis”, zegt Verweij. Akpom maakte tot dusverre acht doelpunten in het shirt van Ajax. De spits kwam in de zomer voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro naar Amsterdam.