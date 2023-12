Rapper Hef sneert hard naar Ajax-speler Steven Berghuis in nieuw nummer

Rapper Hef Bundy heeft in één van zijn nieuwe nummers een sneer uitgedeeld aan Ajax-middenvelder . De Rotterdammer ziet de ervaren Ajacied zijn emoties soms niet onder de controle houden in het veld als het minder gaat met de Amsterdamse club.

Rapper Hef (36) staat bekend als een Feyenoorder en haalt in zijn nieuwe nummer Zeven uit naar Berghuis, die een paar jaar geleden de pikante overstap van de Rotterdamse club naar Ajax. Met die overstap zelf heeft de sneer in het nummer niets te maken, maar wel met het gedrag van Berghuis in het veld.

Artikel gaat verder onder video

"Als dingen moeilijk worden dan blijft iedereen met stress thuis. Als dingen moeilijk worden verander je in Berghuis", zingt Hef in zijn nieuwe nummer. Daarmee doelt de rapper op acties van de 32-jarige Apeldoorner in het shirt van de Amsterdammers waarmee hij in zijn ogen over de schreef is gegaan. Onlangs kreeg Berghuis nog een directe rode kaart in de wedstrijd tegen Olympique Marseille