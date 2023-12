'Ten Hag weet genoeg na lek bij United en is bereid drie sterspelers te lozen'

Erik ten Hag is in de komende transferwindow bereid om afscheid te nemen van , Raphael Varane en de overbodige bij Manchester United. Laatstgenoemde komt überhaupt niet in de plannen voor, Varane is zijn plek in de basis weer verloren aan Harry Maguire, terwijl Casemiro niet helemaal in het plaatje van de Nederlandse coach past.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde The Idependent. Ten Hag is bereid om afscheid te nemen van een aantal grote spelers, die veel geld hebben gekost en voorheen zeker werden gezien als sterspelers. “De gebeurtenissen van de afgelopen week, waarbij er berichten waren dat de manager een deel van de kleedkamer is kwijtgeraakt, hebben zijn voornemen om de selectie in te perken alleen maar aangescherpt”, schrijft het Engelse medium.

Sancho en Varane waren al bij Manchester United voordat Ten Hag kwam, maar Casemiro werd juist gehaald onder leiding van de Nederlandse coach. “Vorig seizoen was hij een revelatie, maar hij is een andere type dan de manager wil”, weet het medium over Casemiro. Dit seizoen kampt hij met blessureleed en schorsingen. Harry Maguire en Scott McTominay stonden eerder te koop, maar hebben zich inmiddels weer in de basiself gespeeld van Ten Hag.

Met de grote veranderingen wil Ten Hag verder schoon schip maken in de selectie van Manchester United, waaraan hij nog wel graag versterkingen zou willen toevoegen in de winterstop. Bovenaan de lijst staat een centrale verdediger, waarbij de naam van Jean-Clair Todibo valt, en mogelijk nog een nummer acht op het middenveld. Maar daarvoor zou United wel eerst moeten verkopen in januari, alvorens het zich kan versterken.