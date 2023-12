Van Hanegem keihard voor Feyenoord-speler: 'Moet veel minder voor de spiegel staan'

Feyenoord-icoon Willem van Hanegem is niet onder de indruk van de recente prestaties van . De buitenspeler maakte tegen FC Utrecht weliswaar eindelijk weer eens een doelpunt, maar steekt absoluut niet in goede, zo zag ook De Kromme.

Dat vertelt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De aanvaller maakte voor de winterstop in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht eindelijk weer eens een doelpunt. “Het is maar goed dat Paixão hem maakt, want anders hadden ze hem meteen weg moeten sturen. Die raakt echt geen knikker meer. En hij loopt maar duimpjes uit te delen. Dan denk ik: ga gewoon beter spelen”, aldus Van Hanegem.

“Hij kan goed voetballen, maar moet veel minder voor de spiegel staan. Dat is veel beter”, waren de opmerkelijke woorden van De Kromme. Daarbij doelde hij overigens niet op het pikante filmpje van de buitenspeler die een tijdje geleden de ronde deed. “Nee, dat bedoel ik niet. Hij moet niet voor de spiegel staan, maar in de spiegel kijken. Het verschil met vorig seizoen is wel héél groot. In het begin speelde hij goed, het is een goede speler, maar de laatste maanden heeft hij wel moeite met binnenschieten. En niet alleen hij.”

Mikos Gouka, ook aangeschoven in de podcast, weet hoe het komt dat Paixao dit seizoen minder goed is dan vorig jaar. “Hij mist Danilo”, dacht de journalist. “Die vertaalde alles voor hem. Hij heeft wel ook wel andere vrienden in de spelersgroep van Feyenoord, maar als Danilo er vorig seizoen niet was geweest, had Paixao al Nederlands gesproken. Dat wordt er gezegd.”

Volgens Van Hanegem is het voor Feyenoord dan ook zaak om een extra vleugelaanvaller te halen in de komende transferwindow. “Ik vind dat ze een goede buitenspeler moeten halen. Dat hoeft niet eens een speler te zijn die er zes passeert, maar het moet iemand zijn die slim is”, aldus Van Hanegem, die geen fan is van huurspelers. “Ik zou geen spelers huren, want die vinden alleen zichzelf belangrijk.”