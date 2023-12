Van Hanegem walgt van Kieft en De Mos en haalt hard uit in column: 'Daar heeft hij helemaal niets aan'

Dat het kan verkeren in het voetbal, bewijst het seizoen van . De centrumspits van Ajax kreeg onlangs nog de wind van voren van onder anderen Ronald Koeman en Marco van Basten, maar is volgens Wim Kieft een betere speler dan Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis en Aad de Mos denkt zelfs dat hij de komende tien jaar in de basis staat bij Oranje. Willem van Hanegem verbaast zich over de complimenten die Brobbey de afgelopen dagen mocht ontvangen.

Zeg je dit seizoen Ajax, dan kom je al snel uit bij Brobbey. De Amsterdammer keerde vorig jaar na een mislukt avontuur in Duitsland terug in de Johan Cruijff ArenA. Waar Brobbey vorig seizoen zeker niet onomstreden was, is hij in de huidige jaargang niet uit de basiself weg te denken. De aanvaller maakte in eerste instantie echter niet op iedereen indruk. Hij kreeg vooral na zijn missers in de uitwedstrijd tegen PSV veel kritiek over zich heen. Maar het sentiment rond Brobbey lijkt inmiddels volledig te zijn gedraaid. Hij behoort inmiddels wekelijks tot de uitblinkers bij Ajax en kreeg dus lovende kritieken van Kieft en De Mos.

“Brobbey zal zich toch weleens afvragen of de wereld gek is geworden?”, begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. “Een maand geleden kon hij er volgens velen niets van, nu is hij opeens weer de spits voor de komende tien jaar in het Nederlands elftal”, doelt De Kromme op de uitspraken van De Mos in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Ook Bart Vriends, die zaterdagavond nog tegenover Brobbey stond, is lyrisch over de aanvaller. “Na afloop zei Vriends, die dezelfde fout maakte als veel verdedigers: als je contact maakt, gebruikt Brobbey je als draaideur. En: dat Brobbey tot de beste spitsen van Europa behoort. Los van het feit dat Vriends al zijn hele loopbaan in Nederland speelt en dus helemaal niet weet hoe goed Lautaro Martínez, Harry Kane, Olivier Giroud en Robert Lewandowski zijn in vergelijking met Brobbey, was dat nogal overdreven.”

Van Hanegem vindt de uitspraken van De Mos over Brobbey - die als het aan de oud-trainer ligt de komende tien jaar dus in de spits staat bij Oranje - nóg schrijnender. “Dus tot 2034 zo ongeveer is Brobbey onze man. Waarom zou je dat nou opeens roepen? Brobbey is echt een aardige speler, maar hij heeft in dit Eredivisieseizoen precies zes goals gemaakt. Dat zijn er twaalf minder dan Giménez en Pavlidis.” De Mos benadrukte tevens dat Brobbey ‘pas’ 21 jaar is. Volgens Van Hanegem is dat niet jong in de Eredivisie. “Brobbey staat hier in Nederland tegenover Bart Vriends, Bram Nuytinck, Ramon Hendriks en Damian van Bruggen. Met alle respect, maar mag je dan ook iets van de spits van Ajax verwachten? Maar Ajax wint weer eens een paar wedstrijden en ze struikelen allemaal weer over elkaar heen om alles extreem uit te vergroten.”

Van Hanegem vindt de woorden van Kieft - die in Brobbey een betere spits ziet dan Giménez en Pavlidis - opvallend omdat diezelfde Kieft ‘in 2021, toen Brobbey opeens naar RB Leipzig ging, zei dat deze spits gewoon niet goed genoeg was voor Ajax’. “Maar geloof me, de zinnen die Van Basten en later Koeman recent hardop over hem uitspraken, dáár zal hij ze in 2034 nog steeds voor bedanken. Want als we met z’n allen willen dat Brobbey echt de top haalt, dan moeten we nu toch helemaal geen polonaise inzetten? Hem bewieroken alsof we een wereldwonder aan het werk zien. Of op onze knieën liggen na een goaltje tegen Vriends. Brobbey heeft talent, zeker. En hij lijkt zich inmiddels ook te verbeteren, maar hij moet het echt nog laten zien. Dat geslijm en al die schouderklopjes, daar heeft hij op dit moment in zijn loopbaan helemaal niets aan.”