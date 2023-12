Van 't Schip glimlacht na vraag Kraay: 'Nee, dat doet mijn Ajax-hart geen pijn'

Ajax-trainer John van 't Schip moet voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam van zaterdagavond glimlachen om een vraag van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior. Die wil weten hoe het zit met de eerder al aangekondigde absentie van de oefenmeester vanwege de bruiloft van zijn zoon, later deze maand in Australië.

Van 't Schip aanvaardde eind oktober, kort na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle, de taak om Ajax terug te brengen waar de club normaliter thuishoort. Bij zijn presentatie, op 30 oktober, was al duidelijk dat Ajax het op 17 december zonder de oefenmeester zal moeten stellen. Dan komt zijn vroegere werkgever PEC Zwolle, in de laatste Eredivisie-speelronde voor de winterstop, op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Vier dagen later wacht een uitduel in de tweede ronde van de KNVB Beker bij de Utrechtse amateurclub USV Hercules.

Kraay wil voor de zekerheid nog wel even verifiëren dat Van 't Schip er drie dagen daarvoor nog wél bij is als Ajax de derde plaats in de Europa League-groep in eigen huis moet zien veilig te stellen. "Ben je er wel nog bij tegen AEK Athene?", vraagt de verslaggever dan ook, waarop Van 't Schip antwoordt: "Jaja, en dan vlieg ik naar Australië." Kraay concludeert: "Dat doet pijn bij je Ajax-hart, maar dat is goed voor je zoon."

Daarmee ontlokt hij een kleine glimlach bij de trainer. "Nee, dat doet geen pijn aan mijn Ajax-hart, het is duidelijk dat ik dit van tevoren zo heb neergelegd. Prioriteiten moet je stellen en die heb ik gesteld. Het lijkt me ook heel logisch, helemaal in deze fase in mijn leven maar ook in het leven van mijn zoon, dat ik daar ben." Ajax blijft echter in goede handen achter, zo meent Van 't Schip. "Michael Valkanis zal het overnemen, dan is het weer een nieuwe week met twee nieuwe wedstrijden. We zullen uiteraard wel contact houden maar we gaan ervan uit dat het goedkomt."