Van Veen kan pikante overstap maken naar club die excuses aan hem aanbood

moet het bij FC Groningen doen met een plek op de reservebank, waardoor het niet uitgesloten is dat de aanvaller in de winterstop vertrekt bij De Trots van het Noorden. Inmiddels zou er al belangstelling vanuit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn voor de ervaren spits.

Dat wordt gemeld in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord. Journalist Stefan Bleeker, die goed ingevoerd is bij de club uit het hoge noorden, meldt dat drie clubs hebben geïnformeerd naar Van Veen. Het zou gaan om één club uit de Eredivisie en twee clubs uit de Eerste Divisie: "NEC heeft zich al gemeld en ook Roda JC en NAC Breda hebben geïnformeerd bij Groningen", zegt Bleeker in de podcast. Dat NEC een spits zoekt valt te verklaren, aangezien de Nijmegenaren Bas Dost een lange tijd kwijt zijn.

Dat NAC Breda Van Veen graag aan de selectie zou willen toevoegen is een stuk opvallender. In oktober dit jaar ging het helemaal mis toen Van Veen met FC Groningen op bezoek kwam in Breda. Volgens de aanvaller van de Groningers werd zijn ongeboren dochter vanaf de B-Side, de harde kern van NAC Breda, ernstige ziektes toegewenst. Na zijn treffer in het Rat Verlegh Stadion ging Van Veen vervolgens provocerend voor de fanatieke aanhang van NAC staan juichen. NAC bood uiteindelijk zijn excuses aan bij Van Veen

Het zou dan ook uiterst opvallend zijn als Van Veen een paar maanden na het voor schokkende incident in Brabant uitkomt voor de club uit Breda, waar hij niet al te veel binding meer mee lijkt te hebben. Op sociale media ging Van Veen discussies aan met NAC-supporters, waaronder Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Moussou, die Van Veen op sociale media een 'onvoorstelbare gek' noemde.