Aad de Mos zou PSV-transfer toejuichen: 'Voor beide partijen het beste als hij weggaat'

Aad de Mos denkt dat het 'voor alle partijen het beste' zou zijn als PSV deze winter afscheid gaat nemen van aanvaller . De 23-jarige Belg heeft in Eindhoven geen uitzicht op een vaste basisplaats en staat naar verluidt in de belangstelling van drie buitenlandse clubs: 1. FC Union Berlin, Toulouse én Valencia.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bracht maandag naar buiten dat Vertessen bij bovengenoemde clubs op de radar is verschenen door zijn goede optredens als invaller, zoals bijvoorbeeld het Champions League-duel met Sevilla (2-3). In de blessuretijd van die wedstrijd leverde hij de assist bij de winnende goal van Ricardo Pepi, waarmee hij er mede voor zorgde dat de Eindhovenaren overwinteren in het miljardenbal.

In een video-item van diezelfde krant bespreekt Elfrink de vertrekwens van Vertessen met voormalig PSV-trainer De Mos. Die zou een winters vertrek uit Eindhoven zeker toejuichen: "Die stap moet hij ook gaan maken. Voor beide partijen, zowel voor PSV als Vertessen, is het het beste dat hij definitief weggaat. Hij is kansloos", zegt De Mos met oog op de zware concurrentiestrijd op de vleugels. Daar moet de Belg opboksen tegen landgenoot Johan Bakayoko, Oranje-international Noa Lang en de Mexicaanse grootverdiener Hirving Lozano.

Toch heeft Vertessen dit seizoen wel degelijk bewezen van waarde te kunnen zijn voor PSV, ziet ook De Mos. "Het is een goede invaller en een goed joch. En hij heeft het (vorig seizoen, red.) bij zijn uitleenbeurt aan Union Sint-Gillis ook goed heel gedaan, er is dus veel interesse voor hem." Elfrink brengt daartegenin dat PSV de Belg prima als backup kan gebruiken. "Je hebt spelers die via de training nog beter kunnen worden en zich door kunnen ontwikkelen", meent De Mos echter. "Hij is al doorontwikkeld en nu klaar voor de subtop, de top wil ik nog niet zeggen. Maar er is een mooi rijtje clubs dat hem wil hebben dus het is nu het moment, en wil PSV nog iets voor hem vangen dan moeten ze dat doen." Het contract van Vertessen loopt nog door tot medio 2025.