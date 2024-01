'Ajax verkoopt Ten Hag een 'nee', Manchester United komt in de zomer mogelijk terug'

Erik ten Hag heeft deze winter een blauwtje gelopen bij zijn vorige club Ajax. De trainer wilde dolgraag naar Manchester United halen, maar de Amsterdammers hebben 'geen groen licht gegeven' voor een winters vertrek van de 21-jarige spits. Ook de komst van (Bologna) blijkt in januari geen haalbare kaart voor The Red Devils.

Dat meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg althans. "Ik heb meegekregen dat Brobbey zei: 'Ik heb een nieuw nummer, ik heb geen contact meer met Ten Hag', maar wat moet ik zeggen....", begint de transferspecialist van Sky Deutschland. "Het was absoluut een idee van Ten Hag om Brobbey deze winter te halen, zelfs de afgelopen dagen nog. Maar het was niet mogelijk, Ajax gaf geen groen licht." Plettenberg denkt wel dat het komende zomer mogelijk alsnog tot een hereniging tussen speler en trainer zou kunnen komen: "Brobbey speelt een goed seizoen en heeft in het verleden prima samengewerkt met Ten Hag. Hij zou dus komende zomer opnieuw een target voor United kunnen zijn, maar dat hangt ook van Ten Hag af."

Brobbey heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027. De huidige clubtopscorer van de Amsterdammers (met vijftien doelpunten in alle competities) is bezig aan zijn tweede periode in het shirt van de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. In de zomer van 2021 verliet hij Ajax transfervrij om zijn loopbaan voort te zetten bij RB Leipzig. Na een weinig succesvol eerste halfjaar verhuurde de Bundesliga-club hem vervolgens weer aan de Nederlandse recordkampioen, waarna hij in de zomer van 2022 voor ruim 16 miljoen euro definitief werd teruggekocht.

Daarnaast is volgens de Duitse journalist ook Zirkzee serieus in beeld om Manchester United aan doelpunten te komen helpen: "Ik heb begrepen dat er al gesproken is tussen het management van Zirkzee en Manchester United, ook hij is een mogelijk transfertarget in de zomer. United wilde hem deze winter al kopen, maar Bologna heeft duidelijk gemaakt dat hij in januari niet te koop is." Komende zomer zouden de kaarten anders liggen: "Dan kan hij vertrekken met een vertrekclausule van zo'n 40 miljoen euro", zegt Plettenberg.