Ajax-reserves zorgen voor walging bij eigen fans: ‘De trainer moet die gasten hierop aanspreken’

Ajax ging zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd met 0-3 onderuit tegen Hannover 96. Grote namen zoals , en kwamen zelf niet in actie, maar krijgen er online toch flink van langs vanwege hun ongeïnteresseerde houding langs het veld.

Ajax trad zaterdag met een veredeld B-team aan tegen Hannover 96. De Amsterdammers oefenen zondag opnieuw tegen de Duitse club, dan met de beoogde basiself. Fans van Ajax uiten online hun onvrede over de ongeïnteresseerde houding van een aantal grote namen tijdens de wedstrijd van vanmiddag.

Artikel gaat verder onder video

De regisseur bracht in de elfde minuut van de wedstrijd de reserves van beide teams in beeld. Te zien was hoe in het kamp van Ajax onder anderen Sutalo, Berghuis en Bergwijn tijdens de wedstrijd druk bezig waren met hun mobiele telefoon. Op social media wordt het contrast met de reserves van Hannover 96 aangestipt.

“Reserves van Hannover en Ajax die morgen in actie komen zijn ook aanwezig. De jongens van Hannover staan langs de zijlijn en kijken de wedstrijd en tonen hun betrokkenheid. De jongens van Ajax, echter, zitten in een hoek onder een partytent en spelen op hun telefoon. De armoe”, schrijft een supporter vol ergernis op X. “Het zijn gewoon collega's en teamgenoten. Het geeft aan dat het ook in het team zelf niet goed zit - en dat het dus niet enkel de kwaliteit van de spelers is.”

“Klopt, een aantal jaren geleden werden deze jongens gecorrigeerd door anderen”, reageert een ander. Een andere supporter vindt dat trainer John van ’t Schip had moeten ingrijpen. “Het is toch aan de trainer om die gasten gewoon hierop aan te spreken. Telefoons inleveren, je bent gewoon aan het werk”, klinkt het.

© AFC Ajax

© AFC Ajax

Reserves van Hannover en Ajax die morgen in actie komen zijn ook aanwezig. De jongens van Hannover staan langs de zijlijn en kijken de wedstrijd en tonen hun betrokkenheid. De jongens van Ajax, echter, zitten in een hoek onder een partytent en spelen op hun telefoon. De armoe. — Diehard Ajacied 🇸🇷 (@diehardajacied) January 6, 2024

Klopt een aantal jaren geleden werden deze jongens gecorrigeerd door anderen. — MarkJan (@MJB0405) January 6, 2024 Dit is echt allesbehalve een team. — Diehard Ajacied 🇸🇷 (@diehardajacied) January 6, 2024 Zeker waar — Diehard Ajacied 🇸🇷 (@diehardajacied) January 6, 2024