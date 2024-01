De Telegraaf noemt belangrijk detail van principe-akkoord tussen Ajax en Henderson

De transfer van naar Ajax lijkt een kwestie van tijd. De Telegraaf bevestigt woensdagochtend dat de Amsterdamse club in hoofdlijnen akkoord is met de 33-jarige middenvelder. Ook kent de krant een belangrijk detail van het principe-akkoord.

Ajax zou met Henderson in hoofdlijnen een principe-akkoord hebben bereikt over een contract voor anderhalf seizoen met een optiejaar. De krant maakt daarbij wel een kanttekening: bij de uitwerking zouden de club en speler ook nog uit kunnen komen op een samenwerking van anderhalf jaar of twee en een half jaar vast.

Waar Ajax er met Henderson bijna uit is, heeft de Amsterdamse club 'geen enkel contact met' Al-Etiffaq, de huidige werkgever van de 81-voudig Engels international. Henderson zelf is met de Saudische club in gesprek over een ontbinding van zijn lucratieve contract. Bij Al-Etiffaq staat hij naar verluidt onder contract voor vijftien miljoen euro per jaar.

Henderson wil Al-Etiffaq verlaten omdat hij moeilijk kan aarden in Saudi-Arabië. Daarnaast wil hij met het oog op het EK van komende zomer in beeld blijven bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate.