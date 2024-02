Derksen kan niet geloven wat hij in de kranten leest over Ajax

Johan Derksen is niet onder de indruk geraakt van de prestatie van de Ajax Vrouwen in de Champions League. Dinsdagavond won de ploeg van Suzanne Bakker met 2-1 van AS Roma, waardoor Ajax de kwartfinale bereikte.

De euforie is was groot in Amsterdam, maar verbloemde volgens Derksen het matige veldspel. “Ik heb vanochtend de kranten gelezen over het niveau van Ajax. De eerste helft heb ik gezien. Het lijkt niet op voetballen hè, die vrouwen. Ze doen net of het geweldig is. De resultaten zijn goed, tegen grote clubs, maar als je van voetbal houdt, houd je niet van vrouwenvoetbal”, concludeert de analist woensdagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Ajax speelde inderdaad geen sterke eerste helft en mocht niet klagen met de 1-1 ruststand. De eerste helft was ogenschijnlijk voor Roma. Ajax was met name uit corners kwetsbaar. Elisa Bartoli stond tot tweemaal toe helemaal vrij bij een hoekschop en wist daar eenmaal van te profiteren met een rake kopbal.

Derksen is in het algemeen niet te spreken over het niveau van vrouwenvoetbal. “Alle keepers zijn slecht in de lucht en kunnen eigenlijk niet bij de lat. Ze zien de opening niet. En als ze de opening zien, hebben ze niet de techniek om de pass daarheen te brengen. Ik denk echt dat ze van alle B1-elftallen verliezen.”