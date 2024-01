Magische avond in Amsterdam: Ajax Vrouwen als groepswinnaar door in CL

Ajax heeft zich op spectaculaire wijze gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker boog een 0-1 achterstand tegen AS Roma om in een 2-1 overwinning. Omdat Paris Saint-Germain tegelijkertijd met 2-2 gelijkspeelde tegen Bayern München, gaat Ajax als groepswinnaar door en eindigt PSG als tweede.

Ajax mocht niet klagen met de 1-1 ruststand, want de eerste helft was ogenschijnlijk voor Roma. De bezoekers werden na een kwartier voor het eerst gevaarlijk, toen Evelyne Viens naar binnen trok, enkele Ajacieden passeerde en op keeper Regina van Eijk schoot. Na ruim een half uur was het wel raak voor Roma: Elisa Bartoli stond vrij na een indraaiende corner van Manuela Giugliano en kopte met succes richting de verre hoek.

Twee minuten voor de pauze kwam Ajax na een nieuwe corner goed. Bartoli werd weer vrijgelaten en kopte ditmaal op de lat. Het moment leidde tot verbijstering bij commentatoren Arman Avsaroglu en Mandy van den Berg van de NOS. “Dit kan toch eigenlijk niet, wat Ajax hier overkomt in de eerste helft. De verdedigende organisatie bij standaardstituaties is totaal verkeerd, nu al 45 minuten lang. Elke hoekschop is een kans voor de tegenstander”, zei Avsaroglu.

Van den Berg was het daarmee eens. “Het is ongelooflijk hoe amateuristisch Ajax de spelhervattingen verdedigt. Er was al veel ongeloof in de uitwedstrijd tegen Roma en ook in andere Champions League-wedstrijden. En nu vanavond gewoon weer. 45 minuten lang geeft Ajax niet thuis bij de spelhervattingen, echt onbegrijpelijk.” Tot verbazing van de analisten lag de bal een minuut later aan de andere kant in het net en dat doelpunt kwam voor een groot deel op het conto van Lily Yohannes.

Het zestienjarige toptalent van Ajax veroverde de bal op de eigen helft, maakte meters op de helft van Roma en vond aan haar linkerzijde Tiny Hoekstra. Met een diagonaal schot in de rechterhoek zorgde Hoekstra voor de 1-1. In de tweede helft had Ajax lange tijd weinig in de melk te brokkelen, maar uitgerekend een hoekschop – in defensief opzicht de zwakte van de club – bood uitkomst. Een indraaiende corner van Sherida Spitse werd bij de eerste paal in het eigen doel gekopt door invaller Zara Kramzar.

De ontlading bij Ajax was gigantisch: zij hadden zich op eigen kracht geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Even later werd duidelijk dat ook een gelijkspel zou hebben volstaan, omdat Bayern een 2-1 voorsprong weggaf tegen PSG (2-2). Daardoor finishte PSG nog in de top twee, werd Bayern derde en Roma vierde. Nooit eerder bereikte een Nederlandse vrouwenploeg de kwartfinale van de Champions League.