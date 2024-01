Girona-spits flikt het onmogelijke in Spanje en scoort drie keer binnen zes minuten

Girona-spits heeft zondagavond een waanzinnige prestatie neergezet in Spanje. De Oekraïner scoorde in een tijdsbestek van slechts zes minuten maar liefst drie keer, waarmee hij de wedstrijd van Girona tegen laagvlieger Sevilla volledig om wist te draaien.

Girona, dat volop meedoet om de landstitel in Spanje, begon de wedstrijd tegen Sevilla dramatisch. De bezoekers uit Zuid-Spanje kwamen na tien minuten spelen op voorsprong, maar kort daarna sloeg Dovbyk voor het eerst toe. De aanvaller van Girona zette op aangeven van oud-PSV'er Sávio de thuisploeg naast Sevilla: 1-1. Twee minuten later was het opnieuw raak voor de spits, waardoor Girona vijf minuten na de openingstreffer van Sevilla weer op voorsprong stond.

Het werd nog gekker in het Estadio Municipal de Montilivi, want Dovbyk vond vier minuten na zijn tweede treffer opnieuw het net. In de negentiende minuut zette hij de ploeg van onder meer Daley Blind op een 3-1 voorsprong en voltooide hij zijn hattrick. Met zijn doelpunten is hij in één klap gedeeld topscorer van Spanje.