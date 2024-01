‘De progressie van Ramaj en Brobbey valt in het niet bij zijn komeetachtige ontwikkeling’

Dat Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad een teleurstellende eindklassering voorspelt voor de Amsterdammers, betekent niet dat hij individueel geen hoge verwachtingen heeft van de tweede seizoenshelft. De verslaggever gaat in het bijzonder de ontwikkeling van met veel belangstelling op de voet volgen. De 17-jarige verdediger is dit seizoen een van de en misschien wel het enige lichtpuntje bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Toeval of niet, het debuut van Hato dateert van precies een jaar geleden. Toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder liet de linkspoot een paar minuten voor het einde van het bekerduel met FC Den Bosch invallen. Hoewel dus nog maar een jaar geleden, voelt het inmiddels als een eeuwigheid terug dat Hato voor het eerst zijn opwachting maakte in Ajax 1. Na zijn debuut ging het heel hard met de verdediger. Hij was in de laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken. Ook dit seizoen is hij onomstreden. Hato debuteerde in het Nederlands elftal en droeg bij Ajax zelfs al de aanvoerdersband.

“Hier mag na een regelrecht rampjaar maar één speler genoemd worden: Hato”, reageert Inan in het Algemeen Dagblad dan ook op de vraag op welke Ajax-speler men moet letten in de tweede seizoenshelft. “Hij was amper 17 jaar oud toen hij een basisplek veroverde. Inmiddels is hij vice-captain en debuteerde de linksbenige mandekker ook in Oranje. Hato mikt nu op deelname aan het EK. En dat met een nog altijd niet geüpgrade jeugdcontract op zak”, vervolgt Inan. De ontwikkeling van Hato blijft niet onopgemerkt. Zo wordt hij regelmatig in verband gebracht met Arsenal, zou Chelsea de Ajacied ook op het lijstje hebben staan en hebben Bayern München én Borussia Dortmund hem naar verluidt eveneens op de korrel.

Inan verwacht in de tweede seizoenshelft bij Ajax dus het meest van Hato. “Helaas voor spelers als Diant Ramaj en Brian Brobbey, want hun progressie sinds de trainerswissel valt in het niet bij de komeetachtige ontwikkeling van de stabiele Rotterdammer”, aldus de clubwatcher. Ramaj streek afgelopen zomer neer in Amsterdam. De doelman moest geduldig wachten op zijn kans, maar liet zich na de blessures voor Gerónimo Rulli en Jay Gorter van zijn beste kant zien en is inmiddels eerste keus onder de lat. Brobbey kreeg in eerste instantie veel kritiek, zelfs van Ronald Koeman. Maar de spits was in de slotfase van de eerste seizoenshelft uitstekend op dreef en wordt nu zelfs genoemd als mogelijke versterking voor Manchester United.