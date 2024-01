Jordan Henderson had Google nodig voor cruciale informatie over Ajax

was licht teleurgesteld toen hij vernam dat hij niet in aanmerking kwam voor het rugnummer 14 bij Ajax. De Engelse aanwinst vond via Google uit dat zijn favoriete rugnummer sinds 2007 niet meer gedragen wordt binnen de A-selectie van Ajax, als eerbetoon aan clubicoon wijlen Johan Cruijff. De van Al-Ettifaq overgekomen middenvelder kreeg uiteindelijk het rugnummer 6.

Henderson speelde van 2011 tot en met 2023 ieder seizoen met rugnummer 14 bij Liverpool. Hij had het nummer ook bij Ajax graag bemachtigd, zo geeft hij vrijdag toe op een persconferentie. “Toen ik wist dat een transfer naar Ajax reëel werd, heb ik de selectie bekeken om te zien welke rugnummers nog beschikbaar waren. Ik zag toen dat het rugnummer 14 nog niet werd gedragen. In eerste instantie dacht ik dus dat het rugnummer vrij was.”

“Daarna sprak ik met een vriend. Terwijl we spraken, realiseerden ik me dat het rugnummer 14 van Cruijff was. Toen zei die vriend: is het niet zo dat dat rugnummer niet langer meer gebruikt wordt bij Ajax?”, vervolgt Henderson. De middenvelder ging vervolgens op onderzoek uit. “Toen hebben we gegoogeld en zagen we dat het rugnummer inderdaad niet meer gebruikt wordt. Logisch verhaal”, vindt de routinier.

“Ik was heel even enthousiast. Ik dacht dat het zo moest zijn dat ik het rugnummer 14 zou krijgen, maar dat veranderde snel. Maar natuurlijk is het volkomen begrijpelijk dat het nummer niet meer gebruikt wordt”, aldus Henderson, die meteen benadrukt verder niet veel waarde te hechten aan zijn rugnummer. “Om eerlijk te zijn maak ik me niet heel druk om de rugnummers. Het rugnummer 14 was bijzonder voor mij bij Liverpool, maar gedurende mijn carrière heb ik ook met andere nummers gespeeld. Het was voor mij geen groot issue. De club wilde volgens mij dat ik met rugnummer 6 zou gaan spelen. En dat vind ik prima. De verjaardag van mijn zoon is op de zesde en daarnaast speelde mijn vader vroeger ook met nummer 6.”