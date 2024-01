Lieveling van René van der Gijp maakt per direct overstap naar AZ

maakt per direct de overstap van FC Volendam naar AZ, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde AZAlerts. De aanvaller maakt het seizoen dus niet af in Volendam, wat betekent dat AZ wel een transfersom betaalt voor zijn komst.

Vorige week werd al duidelijk dat AZ werkte aan de komst van Zeefuik. Het was echter de vraag of hij deze maand nog zou overkomen of pas in de zomer. Inmiddels is duidelijk dat hij voor de sluiting van de winterse transfermarkt de stap naar provinciegenoot AZ maakt.

De negentienjarige Zeefuik, die ook even werd genoemd als mogelijke opvolger van Manfred Ugalde bij FC Twente, beleeft een goed seizoen bij Volendam. Hij viel ook op bij René van der Gijp, die hem eerder deze maand bestempelde als een ‘groot talent’.

“Ik heb die jongen nu twee doelpunten zien maken dat ik bij mezelf denk: als hij dat doet…”, zei Van der Gijp in Vandaag Inside op de vraag van Wilfred Genee of Zeefuik in de toekomst een optie is voor Feyenoord of PSV.