Osasuna razend na verlies tegen FC Barcelona: 'Ze willen die clubs tegen elkaar zien spelen'

Osasuna is totaal niet te spreken over het optreden van de arbitrage donderdagavond in de halve finale tegen FC Barcelona in de strijd om de Spaanse Supercup. De Catalanen zegevierden met 2-0 en verzekerden zich daarmee van een finaleplaats, maar Osasuna stelt dat de openingstreffer van niet had mogen tellen. Volgens doelman Sergio Herrera stond het voorafgaand aan het duel al vast dat FC Barcelona de finale tegen Real Madrid moest gaan spelen.

Osasuna mocht zich deze week als verliezend bekerfinalist in het afgelopen seizoen melden in Saudi-Arabië voor de strijd om de Spaanse Supercup. De huidige nummer twaalf van LaLiga moest in de halve finale zien af te rekenen met FC Barcelona voor een plek in de finale. De Catalanen hadden het zeker niet makkelijk, maar trokken dankzij doelpunten van Lewandowski en Lamine Yamal wel aan het langste eind. Bij Osasuna is men er echter zeker van dat er in de aanloop naar de openingstreffer van Lewandowski een overtreding werd gemaakt door Andreas Christensen.

De scheidsrechter besloot anders, waardoor Ilkay Gündogan Lewandowski vrij kon spelen en laatstgenoemde de 0-1 tegen de touwen schoot. “In Spanje worden andere criteria gehanteerd voor FC Barcelona en Real Madrid”, stak Osasuna-trainer Jagoba Arrasate zijn woede na afloop niet onder stoelen of banken. “Er is ons overduidelijk onrecht aangedaan, want deze beslissing was van doorslaggevend belang.” Doelman Herrera ging nog een stapje verder en vermoedt dat voorafgaand aan de start van het mini-toernooi al vaststond dat de finale tussen FC Barcelona en Real Madrid zou gaan.

Real Madrid verzekerde zich woensdagavond dankzij een 5-3 overwinning op Atlético Madrid al van een startbewijs voor de eindstrijd. Vorig jaar ging de finale ook al tussen de eeuwige rivalen. “Deze competitie is gemaakt voor Barcelona en Real Madrid. Ze willen die twee clubs uiteindelijk tegen elkaar zien spelen in de finale. Wij worden opgedragen erin te figureren, omdat het nu eenmaal een Spaanse competitie is”, aldus Herrera, die zeker geen slechte wedstrijd keepte, maar kansloos was op de schoten van Lewandowski en Yamal.

Osasuna haalt eerdere ontmoeting met FC Barcelona aan

Algemeen directeur Fran Canal van Osasuna was na afloop trots op de ploeg, maar ook hij kon zijn frustraties over het optreden van de arbitrage niet in bedwang houden. “Het is duidelijk dat hun eerste doelpunt werd voorafgegaan door een overtreding”, wordt Canal geciteerd door Marca. Volgens de algemeen directeur floot de scheidsrechter in de eerste helft ook al nadrukkelijk in het voordeel van FC Barcelona. Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat de arbitrage een belangrijke stempel drukt op een ontmoeting tussen FC Barcelona en Osasuna. Op 3 september troffen de clubs elkaar in de competitie. De Catalanen zegevierden met 1-2, dankzij een benutte strafschop van Lewandowski vlak voor tijd. Alejandro Catena Marugán kreeg voor zijn overtreding een rode kaart.

Canal stelt dat er voor Osasuna geen beginnen aan is. De algemeen directeur wijst op het verschil in budget tussen FC Barcelona en Osasuna (dat van de Catalanen zou vijf keer hoger liggen). “Als de scheidsrechter dan ook nog in hun voordeel fluit, wordt het voor ons onmogelijk om te winnen”, aldus Canal. Voor Osasuna zit het toernooi om de Supercup er dus alweer op. De club kan zich nu gaan richten op het treffen met Real Sociedad in de achtste finale van de Copa del Rey op 17 januari. Dertien dagen later staat het opnieuw tegenover FC Barcelona, maar dan in het Olympisch Stadion op de Montjuïc.

"It was very obvious, very clear to me. Three minutes later, the same play was blown and the whistle was blown for the same side. Coincidentally or not, it’s always the same teams that benefit."



