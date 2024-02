Prangende vraag Feyenoord-supporters beantwoord: 'Koopoptie is verplicht'

Feyenoord neemt na dit seizoen definitief over van Slavia Praag. Dat bevestigt 1908.nl, dat naar aanleiding van berichtgeving rond een andere transfer, die van , 'enorm veel vragen' van supporters kreeg over de huurconstructie waarmee Lingr afgelopen zomer naar De Kuip werd gehaald.

De 25-jarige Lingr wordt voor een seizoen gehuurd van Slavia, inmiddels de werkgever van Mohamed Ihattaren. Bij zijn komst werd duidelijk dat Feyenoord tevens een optie tot koop heeft weten te bedingen, waardoor Lingr aan het eind van het seizoen voor een bedrag van vier miljoen euro definitief kan worden ingelijfd.

Pedersen vertrók afgelopen zomer juist op vergelijkbare wijze uit Rotterdam. De rechtsback wordt verhuurd aan het Italiaanse Sassuolo, dat hem voor zes miljoen euro definitief overneemt mits de club zich handhaaft in de Serie A. 1908 bracht zondag naar buiten dat de koopoptie niet verplicht is als de huidige nummer zeventien van de Serie A degradeert naar het tweede niveau. Veel supporters wendden zich daarom tot de site met de vraag hoe het zit met de koopoptie in het huurcontract van Lingr. "Feyenoord heeft geen harde voorwaarden opgenomen met Slavia Praag voor Lingr. De koopoptie is daarom vanaf de zomer van 2024 verplicht en de deal moet gezien worden als een soort uitgestelde betaling", meldt de site dan ook.

Lingr wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Vooralsnog kwam hij tot 147 speelminuten als invaller, verdeeld over elf competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer en leverde hij een keer een assist bij een treffer van een teamgenoot. De Tsjech is dus gemiddeld elke 49 minuten betrokken bij een doelpunt, becijfert de website.