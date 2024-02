PSV wordt gewaarschuwd: 'Kijk eens wat dat Ajax gebracht heeft'

PSV moet niet 'té snel' afscheid nemen van verdediger , zo waarschuwt Aad de Mos. De oud-trainer van de Eindhovenaren wijst daarbij naar de situatie waarin Ajax ruim een jaar geleden verkeerde, toen spelers als en richting de uitgang werden gedirigeerd.

Ramalho ligt dit seizoen voortdurend onder vuur in de media. Zo toonde voormalig PSV-middenvelder Ibrahim Afellay zich afgelopen zondag nog bijzonder kritisch op de Braziliaan in Studio Voetbal: "Je kunt in de Champions League niet met Ramalho komen aanzetten. Dat is gewoon een bron van onrust", oordeelde de oud-international onder meer. Technisch directeur Earnest Stewart schoof eveneens aan in het praatprogramma en gaf desgevreaagd aan dat er momenteel geen plannen zijn om het contract van Ramalho, dat komende zomer afloopt, te gaan verlengen.

De Mos stelt in gesprek met PSV-clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad dat Ramalho 'negatief gehyped' wordt. "Het is niet top top, zeker niet. Maar soms zie je dat een oud-speler iets roept en dat dan iedereen er achteraan holt", laat de trainer in ruste optekenen. De Mos wijst op het lage aantal tegendoelpunten dat PSV tot nu toe heeft moeten slikken in de Eredivisie en stelt dat Ramalho ook na de zomer nog van waarde zou kunnen zijn: "Als je komend seizoen een betere kunt vinden, kun je hem doorselecteren. Maar neem niet té snel afscheid", waarschuwt De Mos.

Daarbij trekt hij parallellen met de situatie bij Ajax, eind 2022. Daley Blind verdween onder toenmalig trainer Alfred Schreuder uit de basis en de club liet de routinier in de winter transfervrij vertrekken. Ook aanvoerder Dusan Tadic was in de ogen van velen over zijn houdbaarheidsdatum heen en trok uiteindelijk in de zomer van 2023 de deur achter zich dicht. "En kijk eens wat het gebracht heeft", verwijst De Mos naar de rampzalige start van het huidige seizoen die de Amsterdammers doormaakten.

PSV doet er dan ook verstandig aan de bijdrage van Ramalho aan het geheel niet te onderschatten, betoogt De Mos dan ook. Al moet ook hij erkennen dat de 31-jarige verdediger nog weleens een steekje laat vallen: "Positief hypen van Ramalho hoeft ook niet. Hij heeft mindere momenten. Maar in voetbal worden dingen vaak overdreven. Ramalho is meestal de eerste die het duel ingaat, bewaakt de afspraken en geldt ook als een jongen voor de groepsdynamiek. Zo makkelijk is het niet", aldus De Mos.