Ajax start door blessure Steven Berghuis met basisdebutant tegen N.E.C.

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen N.E.C. bekendgemaakt. Een tegenvaller voor de Amsterdammers is dat niet fit genoeg in actie te komen. De aanvaller is niet helemaal ongeschonden uit de Europese ontmoeting met Bodø/Glimt gekomen.

Het Amsterdamse doel wordt zondagmiddag verdedigd door Diant Ramaj. Voor hem staan, van rechts naar links, Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Devyne Rensch en Jorrel Hato. Het middenveld wordt gevormd door Jordan Henderson, Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor. Chuba Akpom, basisspeler tegen Bodø/Glimt, verhuist naar de bank.

Naast Berghuis ontbreekt ook nog altijd Steven Bergwijn bij Ajax, waardoor de spoeling op de vleugels dun is. Brian Brobbey wordt tegen N.E.C. geflankeerd door Kristian Hlynsson en Jaydon Banel. Voor de negentienjarige Banel is het zijn basisdebuut voor Ajax. Als invaller kwam hij al vier keer in actie voor de Amsterdammers. Hij krijgt de voorkeur boven onder meer Carlos Forbs.

NEC moet het in het uitduel tegen Ajax doen zonder centrumverdediger Bram Nuytinck. Dat is een tegenvaller voor trainer Rogier Meijer, die in linksachter Calvin Verdonk de geschikte vervanger van de routinier heeft gevonden. Youri Baas, huurling van Ajax, begint daardoor als linksback.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Tahirovic; Banel, Brobbey, Hlynsson

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Verdonk, Baas; Proper, Hoedemakers, Chery; Hansen, Ogawa, Sano.