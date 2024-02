Veelbesproken Ajacied wil 'fout' Van 't Schip aantonen: 'Extra motivatie om nóg harder te werken'

Ar'jany Martha was vorige week het mikpunt van stevige kritiek van John van 't Schip, maar hoopt de komende tijd te kunnen bewijzen dat de hoofdtrainer van Ajax 'het op dat moment fout had'. Wel moet de jonge rechtsbuiten, die dit seizoen wordt getransformeerd tot linksback, toegeven dat de harde uitspraken van Van 't Schip niet geheel onterecht waren.

Martha viel in het Eredivisieduel met NEC (2-2) van anderhalve week geleden in als rechtsbuiten maar wist bepaald geen indruk te maken op zijn 'natuurlijke' positie. Van 't Schip nam de 20-jarige speler dan ook niet op in zijn wedstrijdselectie voor de return tegen FK Bodø/Glimt in de Conference League, waarin de Amsterdammers op miraculeuze een 1-2 overwinning uit het vuur sleepten en zich daarmee plaatsten voor de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi.

"We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen. Je moet presteren en goed spelen. Dat deed hij duidelijk niet", motiveerde de trainer de beslissing om Martha thuis te laten, waarna hij zich ook uitliet over de instelling van de linksback: "Het gaat er ook om hoe een speler op het veld staat. Dat was in zijn geval niet goed genoeg. We hadden niet het gevoel dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat."

In gesprek met Voetbal International erkent Martha dat het niet best was wat hij tegen de Nijmegenaren liet zien: "Ik geef de trainer groot gelijk dat mijn spel en inzet niet goed was. Ik weet zelf ook dat ik geen bal raakte. Het lukt me nog niet om elke wedstrijd een 7 of een 8 te halen. Soms zit er ook een onvoldoende bij, dat hoort misschien bij jonge spelers, maar dat wil je natuurlijk niet." Ook in de kritiek op zijn mentaliteit kan Martha zich 'een beetje' vinden, maar: "Ik wil er eigenlijk ook niet zoveel over zeggen. Als de trainer dat vindt, dan respecteer ik dat. Het is voor mij gewoon nieuwe motivatie geworden om nóg harder te werken en te bewijzen dat hij het fout had op dat moment." Inmiddels is de lucht tussen trainer en speler weer geklaard, zegt Martha: "‘Ja, zeker, we hebben het gewoon uitgesproken. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en dan komt het wel goed."