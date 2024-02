Slot onthult hoelang Giménez kan spelen: 'Dan moet daar wel noodzaak voor zijn'

Feyenoord-trainer Arne Slot onthult voorafgaand aan de wedstrijd tegen AS Roma dat spits 'twintig tot dertig minuten' zou kunnen spelen, maar weet nog niet of hij zijn Mexicaanse clubtopscorer wel gaat inzetten. Ook verschafte de oefenmeester in gesprek met Noa Vahle voor de Veronica-camera's duidelijkheid over de absentie van .

Giménez ontbrak afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen Sparta (2-0 winst) vanwege kuitklachten. Woensdagmiddag was nog niet duidelijk of de spits fit genoeg zou zijn om überhaupt deel uit te maken van de wedstrijdselectie die het opneemt tegen Roma, een dag later blijkt hij op de bank te beginnen. Vahle vraagt Slot hoe het met Giménez is en hoelang hij eventueel zou kunnen spelen.

"Hij gaf in ieder geval ook zelf aan dat hij zich niet prettig voelde om te starten, dat hij dacht dat dat niet mogelijk was. Dus we zouden hem twintig tot dertig minuten kunnen laten spelen, maar wel met een goede warming-up. En dan moet daar ook nog wel de noodzaak voor zijn", legt Slot daarop uit. Jahanbakhsh was vanwege zijn deelname aan de Azië Cup met Iran in de eerste wedstrijden na de winterstop niet beschikbaar voor Slot. Tegen Sparta keerde hij terug bij de wedstrijdselectie, als invaller voor Yankuba Minteh speelde hij de laatste twintig minuten mee in De Kuip. Donderdag ontbreekt hij evenwel als Roma de tegenstander is. Slot legt uit waarom: "Die hadden we gisteren op het trainingsveld staan nadat hij uit de wedstrijd met wat hamstringklachten kwam. Aan het eind van de training gaf hij aan dat het niet helemaal goed en vrij voelde. Dan kun je niet spelen en ook niet invallen, dus niet bij de selectie zitten."

Vahle vraagt vervolgens of Slot het idee heeft dat er 'voldoende invulling op alle posities is' in de wedstrijd tegen Roma. Daarop kan de trainer een glimlach niet onderdrukken: "Ja, want we hebben er elf op het veld staan en we hebben er wat op de bank zitten, dus dat we er voldoende hebben is helder. Maar nu is de grote vraag, en dat is voor mij ook heel interessant om te zien, of de stijl van spelen, of die gehandhaafd kan worden."