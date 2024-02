Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - AZ: Andere ploegen dan drie dagen geleden

Feyenoord wil AZ woensdag een volgende tik uitdelen. De formatie van coach Arne Slot boekte afgelopen zondag in de competitie een 0-1 overwinning in Alkmaar en hoopt die een goed vervolg te geven door zich te plaatsen voor de halve finales van de KNVB Beker. Slot is, ondanks de driepunter in het AFAS Stadion, van plan om met een ander elf te gaan starten. keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de basis.

Dat verwacht 1908.nl althans. Slot kondigde dinsdagmiddag tijdens zijn persconferentie een wijziging aan op het middenveld. De oefenmeester koos afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen AZ nog voor een middenrif bestaande uit Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Quinten Timber. De verwachting is dat Zerrouki in het thuisduel met AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker genoegen moet nemen met een plek op de bank. Hij wordt vermoedelijk vervangen door Nieuwkoop. Dat betekent dat Calvin Stengs een linie naar achteren wordt gehaald. Stengs speelde in Alkmaar nog als rechtsbuiten, maar lijkt in De Kuip weer te gaan aantreden als aanvallende middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor ontstaat op de rechtsbuitenpositie een plekje voor Nieuwkoop. Feyenoord haalde de vleugelverdediger afgelopen zomer terug naar Rotterdam. Nieuwkoop moet op de rechtsbuitenpositie echter Lutsharel Geertruida voor zich dulden. Hij maakte onlangs in de bekerwedstrijd tegen PSV zeer verrassend zijn opwachting als rechtsbuiten. Nieuwkoop vulde die rol naar tevredenheid van Slot in en de oefenmeester lijkt hem tegen AZ nogmaals op die positie te willen zien. Timon Wellenreuther is de andere wijziging in de Rotterdamse basisploeg. Justin Bijlow viel in Alkmaar uit met een kuitblessure en staat daardoor zo’n acht weken aan de kant. Wellenreuther verving Bijlow afgelopen zondag en keert woensdagavond terug aan de aftrap.

Opstelling AZ

AZ moet het doen zonder de geschorste clubtopscorer Vangelis Pavlidis. 1908.nl verwacht dat Ibrahim Sadiq hem vervangt, maar de keuze zou ook op Lequincio Zeefuik kunnen vallen. AZ kan verder weer beschikken over doelman Mathew Ryan en rechtsback Yukinari Sugawara, die terug zjn van de Azië Cup. Zij worden in de basis verwacht. Sugawara neemt de plek in van de geschorste Denso Kasius.Voorin lijkt Ruben van Bommel weer inzetbaar, nadat hij in het competitieduel met Feyenoord in de rust werd gewisseld vanwege kuitlachten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Van Bommel, Sadiq, Addai