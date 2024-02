'FC Barcelona houdt rekening met vertrekwens na 'degradatie' door Xavi'

Het valt niet uit te sluiten dat FC Barcelona na afloop van dit seizoen afscheid neemt van . De Catalanen telden in de zomer van 2022 nog vijftig miljoen euro neer voor de komst van de Fransman en hij kan onder trainer Xavi Hernández weliswaar rekenen op een basisplaats, maar hij staat desondanks niet onwelwillend tegenover een zomerse transfer. Dat heeft alles te maken met zijn positie in het elftal van Xavi.

FC Barcelona verbaasde anderhalf jaar geleden vriend en vijand door de ene na de andere miljoenenaanwinst te presenteren. De financiële problemen van de Catalaanse grootmacht waren bekend, maar het slaagde er desondanks in om onder meer Robert Lewandowski, Raphinha en Koundé naar het Spotify Camp Nou te halen. Koundé leek in eerste instantie op weg naar Engeland, waar Chelsea hem dolgraag wilde overnemen van Sevilla. Maar de Fransman viel uiteindelijk voor het verhaal van FC Barcelona, dat vijftig miljoen euro betaalde om hem los te weken bij de club uit Andalusië.

Koundé werd tijdens de gesprekken over een overgang naar FC Barcelona naar verluidt beloofd dat hij niet als rechtsback zou gaan spelen. De voorkeur van de Fransman gaat uit naar een plek in het hart van de defensie, maar daar deed Xavi in het afgelopen seizoen een beroep op Ronald Araujo en Andreas Christensen. Omdat de situatie niet leek te veranderen, ging afgelopen zomer al het gerucht rond dat Koundé na een jaar alweer zou vertrekken. De verdediger zelf ontkende dat en bleef ‘gewoon’ bij FC Barcelona. Daar speelde hij dit seizoen in eerste instantie lang op zijn favoriete positie, maar sinds een paar weken moet hij toch weer genoegen nemen met een rol als rechtsback. Xavi heeft nou eenmaal veel centrale verdedigers tot zijn beschikking (naast Araujo en Christensen ook Iñigo Martínez).

Het zou voor Koundé reden zijn om komende zomer te luisteren naar wat andere clubs hem te bieden hebben. Dat meldt Mundo Deportivo althans. Volgens de Spaanse sportkrant is Koundé zelfs ‘gedegradeerd’ tot rechtsback, waar hij de strijd moet aangaan met João Cancelo en Héctor Fort. Het bestuur zou er daarom op rekenen dat de Fransman over een paar maanden misschien wel op zoek gaat naar een oplossing buiten Barcelona. De huidige nummer drie van LaLiga staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek. De club kan het geld nog altijd heel goed gebruiken en Koundé is een speler die mogelijk veel centen in het laatje kan brengen. Hij is 25 jaar en heeft in Barcelona een contract tot medio 2027. Football Transfers schat zijn marktwaarde in op 55,9 miljoen euro.