De Jong heeft duidelijk toekomstplan: 'Door FC Barcelona verspreide desinformatie'

is voorlopig niet van plan om FC Barcelona te verlaten. Dat meldt Football Transfers op basis van een bron ‘dicht bij de speler’. Spaanse media pakten vrijdag nog uit met het nieuws dat De Jong serieus overweegt na vijf jaar de deur in Catalonië achter zich dicht te trekken, maar die berichten worden ‘als door Barcelona verspreide desinformatie’ gezien.

De Jong brak in het seizoen 2018/2019 definitief door op het hoogste podium. De middenvelder was een van de absolute smaakmakers in het Ajax-elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag, die met de Amsterdammers de halve finale van de Champions League haalde. De Jong had begin 2019 de clubs voor het uitkiezen. Manchester City zag zijn komst wel zitten, Paris Saint-Germain had er veel voor over om hem naar Frankrijk te halen. Maar de keuze viel uiteindelijk op FC Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander kroonde zich vorig jaar eindelijk met FC Barcelona tot kampioen van Spanje. De zomer ervoor had dezelfde club hem nog geprobeerd van de hand te doen. De Jong drukte met zijn salaris zwaar op de begroting. Het Manchester United van Ten Hag hoopte op de komst van de middenvelder, maar hij liet zich niet gek maken en ging voor zijn kans bij FC Barcelona. Die greep hij met beide handen. De Jong was op een gegeven moment niet meer weg te denken uit het elftal van Xavi Hernández en werd door de oefenmeester bij aanvang van het huidige seizoen zelfs benoemd tot een van de vier aanvoerders.

De Jong is onomstreden, maar zou volgens Spaanse media desondanks overwegen om na dit seizoen te vertrekken. Zo zou de oud-speler van Ajax ‘teleurgesteld’ zijn in de huidige ‘realiteit’ in Catalonië. FC Barcelona heeft in de competitie acht punten minder dan koploper Real Madrid, is door Athletic Club uit de Copa del Rey geknikkerd en kreeg in de finale van de Supercup een draai om de oren van Real (4-1). Ook de prestaties in Europa zouden De Jong niet bekoren. Hij zou om die reden overwegen te verkassen naar een club die meer kans maakt op de eindzege van de Champions League. ‘Onzin’, zo heeft Football Transfers vernomen. “De geruchten over de vertrekwens van De Jong worden gezien als door Barcelona verspreide desinformatie, omdat de clubleiding hem niet wil behouden op zijn huidige contract”, zo klinkt het.

Volgens Mundo Deportivo heeft De Jong nog niet zo lang geleden een aanbieding voor een nieuw contract (tot medio 2029) naast zich neergelegd. “Dit werd gezien als aanwijzing dat hij wil vertrekken, maar de werkelijke reden voor de afwijzing was dat het nieuwe contract gepaard ging met een flinke salarisverlaging. De Jong wil echter gewoon op zijn huidige contract blijven en heeft geen oren naar een vertrek óf een salarisverlaging.” De Jong heeft bij FC Barcelona nog een contract tot medio 2026.