Xavi spreekt duidelijke taal over Frenkie de Jong: 'Hij vormt daarop geen uitzondering'

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández heeft er vrijdag op zijn persconferentie naar aanleiding van het uitduel met Celta de Vigo zaterdagavond geen misverstand over laten bestaan: ook moet er een schepje bovenop doen. De Nederlander wordt in Spanje nadrukkelijk in verband gebracht met een zomers vertrek bij de regerend landskampioen, maar Xavi wil daar voorlopig geen aandacht aan besteden.

De Jong is bij FC Barcelona in het bezit van een contract tot medio 2026. De huidige nummer drie van LaLiga wil het graag openbreken, maar dan moet de middenvelder wel akkoord gaan met een salarisverlaging. Een akkoord tussen club en speler lijkt voorlopig echter niet aanstaande, waardoor de media al volop speculeren over zijn toekomst. De naam van De Jong zou bij onder meer Paris Saint-Germain op het lijstje staan. De Fransen willen de selectie door het mogelijk aanstaande vertrek van Kylian Mbappé voorzien van een flinke kwaliteitsinjectie en hebben de komst van onder andere een topmiddenvelder bovenaan hun verlanglijstje staan.

De toekomst van De Jong kwam ook op de persconferentie van Xavi ter sprake. De oefenmeester wil zich echter concentreren op het verbeteren van de resultaten. Die houden de laatste weken niet over. FC Barcelona kreeg in de finale van de Supercup klop van Real Madrid en werd door Athletic Club uit de Copa del Rey geknikkerd. De Catalanen speelden afgelopen weekend nog met 3-3 gelijk tegen Granada. Volgende week staat de eerste ontmoeting met Napoli in de achtste finales van de Champions League op het programma. FC Barcelona is er daarom veel aan gelegen om het treffen met Celta de Vigo van zaterdagavond winnend af te sluiten.

Maar dan zal de spelersgroep, inclusief De Jong, er wel een schepje bovenop moeten doen. “Het is duidelijk dat Frenkie een zeer belangrijke speler en een goede voetballer is, dat hij zich op zijn gemak voelt bij de club”, wordt Xavi geciteerd door Mundo Deportivo. “Maar het hele team is inconsistent geweest en Frenkie vormt daarop geen uitzondering. Op de geruchten over een mogelijke transfer voor De Jong wilde Xavi niet ingaan. “Het is tijd om verenigd te zijn. Er zijn nog vier maanden te gaan dit seizoen en het is dus niet het moment om over transfers te praten. We proberen de zaken recht te zetten en fouten te corrigeren om de strijd aan te gaan.” Over de toekomst van de Jong zei de trainer nog wel dat van de Nederlander zelf afhangt.

FC Barcelona kroonde zich vorig jaar nog voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar heeft nu al tien punten minder dan koploper Real Madrid. De ploeg van Xavi staat derde, met ook nog een achterstand van vijf punten op Girona. Voor FC Barcelona begint een belangrijke periode. Met niet alleen het tweeluik met Napoli in de Champions League, maar ook competitiewedstrijden tegen onder meer Athletic Club en Atlético Madrid.