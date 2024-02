Barça open over mogelijke vervanger Busquets én concurrent De Jong: 'Hij is ook een topspeler, maar...'

is weliswaar al ruim een halfjaar geen speler meer van FC Barcelona, maar de club is er nog altijd niet in geslaagd om zijn gemis op te vangen. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández heeft met onder meer en Ilkay Gündogan twee uitstekende controlerende middenvelders in zijn selectie, maar beiden zouden niet het profiel van Busquets hebben. De Catalanen zijn niet voor niks erg gecharmeerd van . De Duitser zou zomaar in beeld kunnen komen als De Jong komende zomer vertrekt, maar hem overnemen van Bayern München is niet gemakkelijk.

Dat vertelt sportief directeur Deco in gesprek met Esport3. FC Barcelona-trainer Xavi hoopte Busquets vorig jaar te kunnen overtuigen om nog één seizoen in Spanje te blijven, maar de routinier vond het mooi geweest en koos over een oversteek naar de Verenigde Staten. Met De Jong leek FC Barcelona de ideale vervanger van Busquets al in huis te hebben, maar de Nederlander blijkt toch een totaal andere speler te zijn. Dat geldt ook voor Gündogan, terwijl zomeraankoop Oriol Romeu sowieso niet goed genoeg is om tot de eerste elf te behoren.

Artikel gaat verder onder video

Dat maakt dat FC Barcelona en Xavi er nog altijd niet over uit zijn hoe Busquets het beste te vervangen is. Volgens Deco is dat zelfs ‘vrijwel onmogelijk’. “Rodri komt het dichtst in de buurt, maar Manchester City zal hem aan geen enkele club willen verkopen”, aldus de Portugees. Rodri maakte in de zomer van 2018 de overstap van Villarreal naar Atlético Madrid en transfereerde weer een jaar later naar Manchester City. De Britse grootmacht telde zeventig miljoen euro neer voor de komst van de Spanjaard, die zijn club vorig jaar hoogstpersoonlijk de eerste eindzege van de Champions League in de historie bezorgde. Hij scoorde de winnende in de finale tegen Internazionale.

Deco laat ook de naam van Kimmich vallen. De Duitser is al sinds 2015 speler van Bayern München, waarvoor hij inmiddels 370 wedstrijden speelde en waarmee hij al acht keer landskampioen werd. Zijn toekomst is echter al even onderwerp van gesprek. FC Barcelona is al tijden gecharmeerd van Kimmich, terwijl hij ook een aanbieding uit Saudi-Arabië op zak zou hebben. De middenvelder heeft bij Bayern München een contract tot medio 2025, dus mogelijk komt een transfer komende zomer ter sprake. FC Barcelona ziet zijn komst wel zitten. “Kimmich is ook een topspeler, maar het is ook niet makkelijk om hem vast te leggen”, stelt Deco. “Kijk maar hoeveel Chelsea voor Moises Caicedo heeft betaald. Dat is heel lastig.” Chelsea haalde Caicedo voor bijna 120 miljoen euro naar Stamford Bridge.

Een eventueel vertrek van De Jong zou het voor FC Barcelona makkelijker kunnen maken om een waardige vervanger van Busquets te strikken. De Nederlander heeft in Catalonië een contract tot medio 2026 en vertegenwoordigt een hoge marktwaarde. Hoewel De Jong onomstreden en zelfs een van de vier aanvoerders is in het elftal van Xavi, zou hij inmiddels van gedachten zijn veranderd en een nieuwe uitdaging overwegen.