FC Groningen strijdbaar naar De Kuip: 'Hell of a job, maar niet onmogelijk'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien blijft hoop houden op een daverende stunt in de halve finale van de KNVB Beker, die de club donderdag in De Kuip tegen Feyenoord gaat spelen. Hoewel hij erkent dat de thuisclub de grote favoriet is tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, acht Lukkien zijn elftal niet bij voorbaat kansloos.

In een vooruitblik op de clubsite zegt Lukkien rekening te houden met een 'storm in De Kuip', waar toch een iets andere ambiance zal hangen dan bij het gemiddelde duel in de KKD. "Ik ben heel benieuwd hoe wij daarop gaan reageren", laat de trainer optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Lukkien heeft zijn huiswerk gedaan en benoemt de sterke punten van de regerend landskampioen: "Feyenoord is vaardig aan de bal en kenmerkt zich door de vele positiewisselingen." Aan hem en zijn staf de taak om daar een succesvolle strategie tegenover te zetten: "Het gaat erom dat wij snel herkennen wat er gebeurt in het veld en daarop anticiperen. We moeten op de toppen van ons kunnen spelen", beseft de 51-jarige oefenmeester.

Dat Feyenoord de grote favoriet is om de eindstrijd tegen NEC te bereiken, betwist Lukkien niet. Toch blijft hij hoop houden op een stunt van zijn elftal: "Maar een gezegde is dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. En op dat wonder moeten wij spelen. Het is niet onmogelijk, maar het wordt wel een hell of a job." Daartoe moet zijn elftal vooral geen angst hebben om te laten zien wat het in huis heeft, beseft hij: "Daar waar mogelijk moeten we proberen ons eigen spel te spelen en ons vrij voelen om te durven voetballen. We zullen moeten verdedigen, maar daar waar we kunnen ook aanvallen. Alle facetten van de teamfuncties moeten we vooral samen doen", aldus Lukkien.