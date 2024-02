Feyenoord kan weer opnieuw beginnen in Rome: Pellegrini krult bal heerlijk in bovenhoek

Na een ietwat dubieuze goal van Santiago Giménez heeft Feyenoord akelig snel weer de gelijkmaker om de oren gekregen. En niet zomaar één, krult de bal heerlijk in de bovenhoek, en verschalkt Timo Wellenreuther op goal. Het is een lastige pot voor de Rotterdamse club in een absolute heksenketel in de Italiaanse hoofdstad.

Op de video is te zien hoe de Italiaanse middenvelder uithaalt rond het zestienmetergebied, en de bal in de lange hoek vliegt. Door het doelpunt kan Feyenoord weer van vooraf aan beginnen. De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord is behoorlijk opgefokt, wat leidt tot een heetgebakerde Daniele de Rossi langs de zijlijn, die liever vandaag op het veld had gestaan.