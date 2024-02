Opnieuw een wijziging verwacht bij Feyenoord: 'Ik denk wel dat Slot dat gaat doen'

Feyenoord-trainer Arne Slot kiest ook in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League voor Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten. Dat is de verwachting van Martijn Krabbendam althans. De clubwatcher ziet in Nieuwkoop de ideale speler om Angeliño af te stoppen.

Slot baarde een kleine maand geleden in de bekerwedstrijd tegen PSV opzien door Nieuwkoop op te stellen als verkapte rechtsbuiten. De vleugelverdediger kreeg als opdracht mee om Sergiño Dest af te stoppen. Dat deed Nieuwkoop naar behoren en Slot zag dan ook reden om hetzelfde recept uit de kast te halen voor het thuisduel met FC Twente in de competitie én de ontmoeting met AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker. Nieuwkoop vulde ook tegen de Alkmaarders zijn rol uitstekend in en bekroonde een sterk optreden met een treffer.

Krabbendam verwacht dan ook, zeker gezien de aanvalsdrift van AS Roma-verdediger Angeliño, dat Slot donderdagavond in de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Europa League andermaal voor Nieuwkoop kiest. “Ik denk dat hij dat wel gaat doen tegen Angeliño, want dat is een soort Dest in het kwadraat. Die blijft maar gaan”, zegt Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De clubwatcher ziet meerdere opties om eventueel de rechterflank te bestrijken én het gevaar dat Angeliño heet af te stoppen. “Jahanbakhsh zou het ook nog kunnen. Hij zou ook nog achter hem aan kunnen lopen.”

Minteh

Slot is al het hele seizoen zoekende naar de ideale invulling van zijn flanken. In de thuiswedstrijd tegen Sparta van afgelopen zondag mocht Yankuba Minteh het weer eens vanaf het begin laten zien op de rechtsbuitenpositie. “Als je kijkt naar die wedstrijd tegen Sparta: het komt wel bij Minteh vandaan. Eigenlijk elk gevaarlijk moment komt van hem af”, zag Krabbendam. “En dan mislukt de helft natuurlijk.” De clubwatcher prijst Minteh, gehuurd van Newcastle United, in elk geval om het feit dat hij het telkens blijft proberen. “Hij is inderdaad een opportunist. Die schiet twee keer met zijn linkerbeen vanaf dertig meter op doel. Hij probeert iets te forceren en wordt dan toch beloond met die penalty. Daarmee breekt hij toch de ban.”

Krabbendam laat zich in dezelfde podcast ook uit over de invulling van het middenveld tegen AS Roma. Mocht Quinten Timber niet op tijd hersteld zijn, dan weet de verslaggever wel voor wie Slot zal gaan kiezen.