Johan Derksen vernietigend: 'Bij Spakenburg schamen ze zich als ze zo zouden spelen!'

Johan Derksen en René van der Gijp hebben donderdagavond kritisch gereageerd op het optreden van Ajax tegen Bodø/Glimt. De Amsterdammers speelden volgens de twee televisiepersoonlijkheden verschrikkelijk slecht in Noorwegen, maar zegevierden door een doelpunt van Kenneth Taylor wél op het kunstgrasveld in Bodø.

"Ik denk dat de amateurs van Spakenburg zich zouden schamen als ze zo zouden spelen", begint Derksen in Vandaag Inside over het optreden van de Amsterdammers. "Ik vond het wel leuk dat die jongen (Taylor, red.) scoorde, want die wordt zo naar behandeld door het Ajax-publiek", doelt Derksen op het uitjoelen van Taylor op momenten dat de middenvelder door trainer John van 't Schip naar de kant werd gehaald in de thuiswedstrijden tegen Bodø/Glimt en NEC.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp heeft geen goed woord over voor het niveau dat Ajax donderdagavond op de mat legde tegen de Noorse ploeg: "Het was verschrikkelijk. Het leek helemaal niet op voetbal. Hoe ze de bal achterin naar elkaar spelen, dat gaat nog wel", zegt Van der Gijp, die daarbij wel een kanttekening plaatst: "Zodra de bal naar voren wordt gespeeld gaat de bal over de zijlijn."