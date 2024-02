Keiharde conclusie over Justin Bijlow bij de NOS

is niet langer geschikt als eerste keeper van Feyenoord, zo luidt het harde oordeel van Arman Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. De eerste keeper staat ongeveer twee maanden aan de kant met een kuitblessure en zodoende is het weer de beurt aan Timon Wellenreuther. Avsaroglu is van mening dat het lichaam van Bijlow niet is gemaakt voor een leven als topsporter.

Bijlow mist door zijn kuitblessure tal van belangrijke duels de komende weken en daarnaast ook de interlandperiode. Mogelijk keert de keeper terug voor het competitieduel met Ajax op 7 april. Een deelname aan het EK, dat voor het Nederlands elftal op 16 juni start, is op papier haalbaar. "Ik voelde aan Arne Slot dat hij niet goed wist wat hij met de situatie aan moest", aldus Avsaroglu. "Ik denk dat heel Feyenoord dat heeft."

"Hij heeft net zijn contract verlengd tot de zomer van 2026, maar je kan op deze manier niet met hem verder als eerste keeper", stelt de commentator van de NOS. "Dat is heel hard om te zeggen, maar we kunnen na zes jaar toch wel concluderen dat zijn lijf niet is gemaakt voor de topsport?" Collega Jeroen Grueter vindt de situatie ingewikkeld, daar Bijlow 'een jongen van de club is'. "In hart en nieren. Dat maakt het lastig om hem af te schrijven."

Joop Hiele: 'Hoe nu verder?'

Ook clubicoon Joop Hiele, tussen 1977 en 1990 de keeper van Feyenoord, maakt zich zorgen. "Laat ik voorop stellen dat ik het heel erg vind om dit te zeggen, met name voor Bijlow zelf", zegt hij tegen ESPN. "Want voor hem is dit natuurlijk het grootste drama. Voor een sportman is dit natuurlijk verschrikkelijk. Maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de werkelijkheid. Hij is elk seizoen langdurig uitgeschakeld en mist de helft van de wedstrijden. Feyenoord moet zich echt af gaan vragen: hoe nu verder?" Hiele stelt dat Feyenoord 'ook zakelijk moet kijken'.

De jeugdexponent van Feyenoord heeft een waslijst aan blessures moeten doorstaan in zijn carrière. Blessures aan de knie, elleboog, bovenbeen, teen, lies en pols hielden hem in het verleden lange periodes aan de kant. Inmiddels is daar dus ook een kuitblessure bij gekomen.