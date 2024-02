Voetbalpraat verbijsterd door 'onbegrijpelijk' beker-moment: 'Hij heeft het al eerder gedaan'

ESPN-commentator Vincent Schildkamp en analist Kees Kwakman bespreken in Voetbalpraat de 'onbegrijpelijke' penalty van Fortuna Sittard-speler Mouhamed , donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. De aanvaller schoot vanaf elf meter na een weifelende aanloop over het door verdedigde doel van de thuisploeg, waardoor de Keuken Kampioen Divisie-club zich plaatste voor de halve finales.

Kwakman was als analist aanwezig bij het duel in de Euroborg. In het ijs- en ijskoude Groningen zag hij zijn vroegere werkgever en de Limburgers een bijzonder matige vertoning op de mat leggen. "Ja, inmiddels ben ik wel weer opgewarmd. Maar het was verschrikkelijk, zo'n slechte wedstrijd. Fortuna besloot in de rust te kiezen om niet te verliezen, want ze haalden Halilovic eruit. Je werd nog een beetje warm als hij de bal kreeg, maar Danny Buijs haalde hem eruit en toen was het bij Fortuna ook helemaal over."

Toch heeft hij wel kunnen genieten van de avond: "Het was wel een mooie sfeer in Groningen. Een succesje weer: twee degradanten van vorig jaar in de halve finale, dat geloof je toch ook niet?", verwijst hij naar SC Cambuur, dat een dag eerder ten koste van Vitesse doordrong tot de laatste vier van het bekertoernooi. Schildkamp haakt in: "Ze zeggen vaak: 'Zo'n penaltyreeks vergoedt alles', maar gisteren niet hoor. Dat was niet om door te komen die wedstrijd, dat was echt heel erg slecht. Maar het was voor de Groningen-supporters wel vermakelijk."

Na 120 minuten spelen stond nog altijd de brilstand op het bord, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Namens de Groningers schoot Luciano Valente over, maar omdat Oguzhan Özyakup met zijn poging stuitte op Jurjus werd de misser van Belkheir de Limburgers fataal. Schildkamp: "Ongebrijpelijk eigenlijk, hoe je zo'n laatste penalty neemt. Is dat misschien hoogspanning, dat hij terugvalt op zo'n raar aanloopje?" Dat kan Kwakman ontkrachten: "Hij heeft het dit seizoen al gedaan, toen schoot hij hem buitenkant paal", verwijst hij naar de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 13 januari. "Ik zei na afloop ook: 'Dan doe je dat toch niet nog een keer'? Neem dan gewoon een aanloop en dan kan je hem altijd missen. Eigenlijk zoals Arianit Ferati en Romano Postema hem inschoten: Harde aanloop, hard en hoog inschieten."