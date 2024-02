'PSG identificeert potentiële vervanger Mbappé in Manchester'

Paris Saint-Germain heeft twee spelers op het oog als mogelijke vervanger van , die de Parijse club volgens nog onbevestigde berichten komende zomer transfervrij gaat verlaten. PSG zou nog twijfelen of de enorme salarisruimte die vrijkomt moet worden besteed aan een linksbuiten óf een spits. Mocht de keuze vallen op die eerste positie, dan is Manchester United-aanvaller volgens The Times de voornaamste kandidaat.

De interesse van de Franse topclub in Rashford is niet nieuw. In de zomer van 2022 hield de club zelfs al gesprekken met de inmiddels 26-jarige Engelsman, maar zijn komst bleek door financiële beperkingen (mede door het recordsalaris dat Mbappé opstreek in Parijs) niet haalbaar. Rashford groeide vervolgens uit tot de belangrijkste man in het eerste seizoen van Erik ten Hag in Engeland. De Engels international had met 30 doelpunten in alle competities een groot aandeel in het winnen van de League Cup en het behalen van de derde plaats, waarmee de club een ticket voor de Champions League wist te bemachtigen.

Deze jaargang blijft de productie van Rashford echter behoorlijk achter: in 29 wedstrijden trof hij slechts vijf keer doel. Bovendien hield Ten Hag hem tot twee keer toe buiten zijn selectie nadat de Engelsman de interne regels had overtreden. Eind januari meldde hij zich ziek voor de FA Cup-wedstrijd tegen Newport County (2-4 winst) maar werd hij een dag voor dat duel gesignaleerd in een nachtclub in het Noord-Ierse Belfast, wat de aanvaller een recordboete van twee weeksalarissen (omgerekend 760.000 euro) opleverde. Zijn contract in Manchester loopt nog door tot medio 2028, maar mocht PSG zich deze zomer met een zak geld melden dan is het aan de nieuwe mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe om te bepalen of de zelfopgeleide buitenspeler moet blijven of mag vertrekken, voorziet The Times.

PSG zou echter twijfelen voor welke positie een vervanger moet worden aangetrokken, mocht Mbappé inderdaad vertrekken. Dat zou namelijk ook een spits kunnen zijn. In dat geval zou Napoli-aanvaller Victor Oshimen in beeld komen. De 25-jarige Nigeriaan was vorig seizoen een van de hoofdrolspelers in het elftal dat voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Italiaanse titel wist te veroveren. In december 2023 verlengde hij zijn contract in Napels nog tot medio 2026, maar daarin is een gelimiteerde transfersom van 'meer dan 100 miljoen pond' (117 miljoen euro) opgenomen, weet de Engelse krant. Omdat PSG met het naderende vertrek van Mbappé, die op weg lijkt naar Real Madrid, jaarlijks 200 miljoen euro aan salaris uitspaart, zou dat bedrag geen onoverkomelijk probleem moeten zijn, zo luidt de verwachting.